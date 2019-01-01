喜剧演员新年嘲讽歌疯传．俄罗斯网民赞新国歌 俄罗斯喜剧演员兼影视制作人斯雷帕可夫，上周六将自己写的〈苦啊这一年〉（Tyazhyoliy god）单曲上传YouTube，迅速获得媒体和数百万网民关注。他嘲讽民众年年难过年年过，却不思考为何难过。

俄罗斯喜剧演员兼影视制作人斯雷帕可夫，上周六将自己写的〈苦啊这一年〉（Tyazhyoliy god）单曲上传YouTube，迅速获得媒体和数百万网民关注。他嘲讽民众年年难过年年过，却不思考为何难过。网民戏称此曲为俄国新国歌。

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在歌曲演出影片中，现年39岁的斯雷帕可夫坐在中央担任主唱，身后则站着9名“冷调轻熟男”，以淡定表情诠释充满黑色幽默与脏话的歌词：“苦啊这一年，比那一年还苦。出乎我们意料，它带来很多麻烦。不过，新年要到了，它会带给我们幸福。而我相信再过一年，我们的人民会再度齐声说……（重复歌词）”

在经济方面，俄国人民的2018年确实不太美好。坏消息包括卢布持续走低、退休年龄和多项税赋的税率将自2019年起调高。