欧元20岁．货币巨人屡坠险境 周一是欧元面世20周年，由欧盟19国共同采用的单一货币，由当初不被看好、担心会推高物价，到今日超过3.4亿人使用，成为欧盟经济的定海神针，但与此同时，欧元的缺点亦开始浮现。

周一是欧元面世20周年，由欧盟19国共同采用的单一货币，由当初不被看好、担心会推高物价，到今日超过3.4亿人使用，成为欧盟经济的定海神针，但与此同时，欧元的缺点亦开始浮现。

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2009至2012年的欧债危机，便把欧元的风险完全曝光，葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊及西班牙实行进取的财政政策，试图在全球金融海啸后刺激经济增长，但反被巨债压垮。希腊甚至考虑“脱欧”自救，最后由德国担保才脱困。2012年，西班牙10年期国债孳息率升至7.6厘，投资者以为欧元玩完之际，欧央行行长德拉吉矢言“会以任何手段保卫欧元”，包括无限量买入有困难成员国债，这番话成功平复市场恐慌，也强化了欧央行的角色。

惟欧元集团前主席戴塞尔布卢姆强调，欧元须准备好应付下一场危机的挑战，但多半不是发生自区内，而是中国或美国。

