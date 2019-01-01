【暖势力】董事出钱．家协出力．金马仑华小粉刷迎新学年 历经多年来的风雨剥蚀，冷力金马仑华小如今已残旧不堪，建筑的墙面也出现油漆剥落的情况，惟聘请工人油漆需耗资庞大的费用，因此该校家教协会决定由董事部出钱买漆，并由家协理事出力粉刷校园，合力助学校在新的一年换上新衣裳！

为了不浪费剩余的漆，众人便用于粉刷阶梯，让原本“灰灰”的阶梯多了一份色彩。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保1日讯）历经多年来的风雨剥蚀，冷力金马仑华小如今已残旧不堪，建筑的墙面也出现油漆剥落的情况，惟聘请工人油漆需耗资庞大的费用，因此该校家教协会决定由董事部出钱买漆，并由家协理事出力粉刷校园，合力助学校在新的一年换上新衣裳！

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该校董事长曾于今年举办的毕业典礼上，提及礼堂墙面大部份的油漆已剥落，于是为让学生能在更好的环境下学习，今年方上任的家协理事便向董事部提出重新粉刷礼堂的建议。

人工费比买漆费昂贵

不过，油漆的人工费远比买漆的费用来得昂贵，所以家协众理事就要求董事部负责赞助买漆的费用，而油漆的工作则交给他们处理。

早前金马仑华小一栋4层楼建筑物出现裂痕，在经过维修后，董事部曾出钱请人来油漆，当时单单一栋楼就已耗费了1万多令吉。

这群家协理事自上任以来，不时都会协助美化校园，只要在他们的能力范围内，就连砍树的工作也由他们一手包办，这让校方省下不少钱，皆因请人来砍一棵老树的费用就已超过1000令吉。

其实一开始的目的是要粉刷礼堂而已，不过后来还有剩余的漆，众家协理事就建议顺便为学校的阶梯和课室油漆。经过一番用心粉刷后，如今不仅整座礼堂出现了崭新的面貌，学校的内外观也已焕然一新！

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校方指出，目前已油漆的学校范围包括其中4间课室的外墙和柱子、3间课室的内墙及画有校徽的墙壁。

尽管已入夜，众人仍坚持留在学校内油漆，这种精神令人钦佩。（图：星洲日报）



下班后分工合作油漆

粉刷工程1周完工

家协理事们为了赶在开学前完工，让学生们在全新的环境下上课学习，特地在下班后前往学校油漆，大家分工合作“你油一点，我油一点”，耗时一个星期便完成油漆工作。

金马仑华小家协主席陈志生指出，众家协是在上个月的小六毕业典礼举行后萌生这项建议，随后决定由董事部赞助买漆，而家协理事则负责油漆。

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“此次的油漆花费约1600令吉至1700令吉，出动6至7个人油漆，包括家协副主席潘志友与其工人及理事黎志坚。他们一般是在下班后傍晚6时或7时开工，油到晚上10时至11时才收工回家。”

也是该校校友的陈志生说，由于看见母校日益残旧，所以他也想为母校出一分力，尽自己所能改善学校的情况，希望学生看到这些变化后，也能带着愉悦的心情上学。

且他目前也有一名孩子在该校念二年级。

他认为，只有董家教互相配合才能改善学校的情况，并告知学校靠近贩卖部的建筑物比较破旧，但董家教的资金有限，继而希望获得政府拨款重建。

潘志有：能省则省

能做到都会自己去处理

由于白天的时段需要在菜园里工作，因此金马仑华小家协副主席潘志有会在下班后，于傍晚约6时带着菜园的工人一同前往学校进行粉刷工作，忙碌的一天直至晚上约11时才结束。

潘志友表示，尽管是学校假期，但该校的学生仍会在白天的时间返回学校的篮球场打篮球，所以一方面是迁就自己的下班时间，而另一方面则是避免打扰学生进行活动。

他说，家协成员虽然是今年新上任，但也希望能借助他们的力量让学校变得更好。

他告知，他们向来秉持能省则省的理念，学校有东西破损需要修理，只要他们能做到的他们都会自己去处理，以省下请人维修的费用。