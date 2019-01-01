也门内战象征人物新年祈愿．“希望战争停止” 在战火中痛失亲人的也门7岁孤儿布赛娜，接受治疗时用手指撑开肿胀的眼睛观看四周，照片震撼全球，使她成为也门内战象征人物。

（图：法新社）

在战火中痛失亲人的也门7岁孤儿布赛娜，接受治疗时用手指撑开肿胀的眼睛观看四周，照片震撼全球，使她成为也门内战象征人物。

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支持也门政府、以沙地阿拉伯为首的联军，去年对叛军控制的也门首都萨那发动空袭，2017年8月25日晚，布赛娜的家遭导弹击中，不仅家园毁了，更失去所有家人，包括双亲、4名姐妹、唯一兄弟和最疼爱她的叔叔。受伤的她鼻青脸肿，以手指用力撑开眼睛，才能看见。

她现已结束在沙地的治疗，近日返回萨那，与收养她的叔叔和堂亲们一起生活。她拿着芭比娃娃接受法新社访问时说：“我想上学和成为医生，我希望战争停止！”让我们能和平生活。”

也门内战自2015年开打至今，已夺走近万条人命，包括2200名孩童，但仍未有结束迹象，且愈来愈多民众受害。联合国粮食署周一表示，如果胡塞叛军继续洗劫救援物资，在粮食分配上做手脚，该局将暂停运送救济品，这可能影响300万人，使当地情况雪上加霜。