助家长获新学年资讯‧各州教局设咨询柜台 教育部在各州教育局设咨询服务台，为需要讲解或获取2019新学年资讯的家长提供协助。

（布城1日马新社讯）教育部在各州教育局设咨询服务台，为需要讲解或获取2019新学年资讯的家长提供协助。

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教育部今天发文告说，家长可利用此服务以获取有关废除一至三年级考试、课本、开学援助金，以及无身份证明文件大马儿童入学登记事宜的讲解。

“此咨询服务台将从明天（1月2日）起，在办公时间投入运作。”

教育部说，家长可联络教育局获取资讯，各州教育局电话号码分别是玻璃市04-9737693、吉打04-7404000、槟城04-6521012、霹雳05-5015109、雪兰莪03-55108711、吉隆坡03-62046145/46、布城03-88890000、森美兰06-7653192、马六甲06-2325542、柔佛07-2310000、彭亨09-5715741、吉兰丹09-7418082/8092、登嘉楼09-6213003、沙巴088-537111、砂拉越08-2473712/08-2473742，以及纳闽087-583360。