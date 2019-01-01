曾助红军赢足总杯首冠．汤普森与世长辞 利物浦周一于官网宣布，前“红军”队史首座足总杯冠军成员彼得．汤普森与世长辞，享年76岁。

（英国．利物浦1日讯）利物浦周一于官网宣布，前“红军”队史首座足总杯冠军成员彼得．汤普森与世长辞，享年76岁。

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汤普森在1942年于卡莱尔出生，接着于1957年在普雷斯顿接受青训并开始职业生涯（1960年）。

汤普森于1963年“从军”，成为名帅香克利旗下一员，效力10年间共出赛416场踢进54球，并助利物浦分别于1964和1966年夺下当时为英格兰顶级联赛的英甲桂冠，以及于1965年赢得队史足总杯首冠。

期间汤普森也曾代表英格兰出战16场比赛。

汤普森于1973年转投博尔顿，在1978年助“快马”夺得英乙冠军，并升级成功，便挂冠而去，展开退休生活。其后他曾经营露营车公园和酒店，自2006年后便居住在葡萄牙。

汤普森前利物浦队友克拉罕在接受当地媒体采访时表示，“这是一个很悲伤的消息，汤普森是位无与伦比的球员，同时也是球队（利物浦）在那时代取得成功的重要一员。”