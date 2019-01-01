当选2018葡最佳运动员·C罗曝今年重返国家队 “C罗”罗那多周一接领2018年度最佳葡萄牙运动员并接受葡萄牙媒体采访时确认，他将于今年重返葡萄牙国家队。

“C罗”罗那多接领2018年度最佳葡萄牙运动员奖之后透露，他将于今年重返葡萄牙国家队。（图：法新社档案照）

（葡萄牙．里斯本1日讯）“C罗”罗那多周一接领2018年度最佳葡萄牙运动员并接受葡萄牙媒体采访时确认，他将于今年重返葡萄牙国家队。

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C罗表示，“2019年将是我的国家队回归时间，我打算重回葡萄牙并继续前行。”

C罗于2003年8月以18岁稚龄首度代表葡萄牙，并于2007年2月开始担任队长，共出战154场85进球，为队史出场兼射脚王，并于2016年助葡萄牙夺下队史首座欧洲杯。2018年世界杯葡萄牙于16强1比2不敌乌拉圭后，C罗便拒绝国家队征召至今。

称不痴迷于个人奖项

虽荣获年度最佳葡萄牙运动员奖项，但C罗表示，他并不痴迷于个人奖项和打破纪录，他的工作主要是帮助球队和葡萄牙，让他们变得更好。

“从加入球队（祖云）的第一天，我就感受到全队上下对我的热情，并一直竭尽全力去帮助球队，并取得信任和支持，非常高兴我的贡献能够得到教练和队友们的称赞，”对于新东家祖云杜斯，C罗说，“目前球队的战绩不错，但赛季还很长，希望我们能一直赢下去。”

询及这赛季欧冠重返成名地老特拉福，C罗表示：“重返老特拉福感觉棒极了，曼联球迷非常欢迎我，就跟我以前在那踢球时一样。”

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“伯纳乌也曾是我的家，对我来说是一座非常特别的球场，永远感激皇马和皇马球迷，如果重返伯纳乌，期待也能得到他们的欢迎。”

询及祖云欧冠决赛对阵皇马的假设，C罗指出，一切皆有可能，但现在需首先考虑助队晋级8强，然后一步一步的来。

他补充，“对祖云来说，夺得欧冠奖杯是梦想，但不能成为一种痴迷。”