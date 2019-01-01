伊梅利同样踢水瓶只罚款．魔迷：为何穆帅需禁赛？ 同样是踢水瓶砸到场边的球迷，2年前的“狂人”穆里尼奥被禁赛一场，阿申纳主帅伊梅利仅仅被英足总罚款8000英镑（约4万2135令吉），这不禁让人怀疑英足总对穆帅区别对待。

（英国．伦敦1日讯）同样是踢水瓶砸到场边的球迷，2年前的“狂人”穆里尼奥被禁赛一场，阿申纳主帅伊梅利仅仅被英足总罚款8000英镑（约4万2135令吉），这不禁让人怀疑英足总对穆帅区别对待。

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圣诞快车展开的英超第20轮，阿申纳客场1比1战平布赖顿，当时不满球员表现的伊梅利怒踢场边的水瓶，结果砸到了主队球迷，虽然伊梅利迅速向该球迷道歉，但依然被英足总检控。

英足总的声明写道：“因为在2018年12月26日对布赖顿比赛中的行为，阿申纳主帅伊梅利在承认了英足总行为不当的指控并且接受处罚后，将会被处罚8000镑。”

球迷抨英足总双重标准

不知穆里尼奥看到这个罚单后有何感想，曾在2016年曼联对阵西罕的比赛中，狂人当时同样是在场边踢水瓶，不仅被罚上看台，事后还被英足总禁赛一场。

虽然狂人已经与曼联分道扬镳，但这个处罚结果让不少曼联球迷为他鸣不平，怒批英足总有双重标准，“英足总就是个笑话。伊梅利踢水瓶，而且还是真正踢到球迷身上，但只因为他道歉了，就不用被禁赛；而穆里尼奥呢？他谁都没踢到，却遭到禁赛处罚。”