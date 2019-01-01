结束1年半禁赛重返英超·纳斯里加盟西罕 西罕于星期一在官网宣布，法国前国脚兼曼市英超首冠成员纳斯里与“铁锤帮”签下一纸至本赛季结束，并含续约条款的合同。

（英国．伦敦1日讯）西罕于星期一在官网宣布，法国前国脚兼曼市英超首冠成员纳斯里与“铁锤帮”签下一纸至本赛季结束，并含续约条款的合同。

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纳斯里在法甲豪门马赛接受青训及出道，于2008年加入阿申纳登陆英超，随后于2011年转投曼市，效力6年间随队夺下2011/12及2013/14赛季英超桂冠。

纳斯里于2017年8月转会至土超安塔利亚体育队，但仅仅效力5个月就提前解约。他在2018年2月被查出于2016年在洛杉矶一家诊所违规接受静脉治疗，而被欧足联判处禁赛6个月，随后延长至18个月，自2017年7月1日起开始计算，直至2019年1月才可重新参赛。

由于威尔希尔可能会缺席较长时间，亚尔莫连科、埃尔南德斯等人皆有不同程度的伤病，西罕主帅佩莱格里尼因此希望在前腰位置上进行补强，最终看中了执教曼市期间的旧将纳斯里。

实际上，纳斯里已在铁锤帮试训了一个月，但自2017年11月26日后，他就从未踢过正式比赛。接下来他将身披18号球衣重返绿茵场，据英国媒体透露，其周薪为8万英镑。