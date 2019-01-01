雪隆学校没减清洁工人 针对柔佛州的学校大幅减少清洁员工人数一事，雪隆区并没有受到影响。

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）针对柔佛州的学校大幅减少清洁员工人数一事，雪隆区并没有受到影响。

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据了解，柔佛州的大型华小的清洁员工平均从原有最高十多人减少至4人，师生将参与清洁工作。

全国校长职工会总会长王仕发指出，雪隆区并没有接获当局发出减少清洁人员、学生参与学校清洁工作的指示。

他对星洲日报说，教育部与清洁公司于2018年1月1日签署的合约为期3年，直至2020年年杪。

也是吉隆坡崇文华小校长的他指出，根据合约条文，清洁公司依据学生人数派出清洁人员，负责学校的清洁工作。

他说，以崇文华小为例，共有12名清洁人员，负责教室、校园的清洁工作，一天清洗厕所4次，除了一般教室，还有特别教室如科学室等。

“学校范围大，需要清洁人员打扫，虽然每个班级有安排值日生，不过都是做一些简单的清洁工作而已，与过去相比，学生已经不需要做打扫的工作。”

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另一方面，雪州华小校长理事会主席陈疋孙说，雪州的学校也没有接获上述消息，清洁公司按照学生人数和校园范围大小派出清洁工人打扫校园。