菲东运订12-15%金牌目标．体理会寄望3赛项东奥争金 大马寄望有更多运动项目的选手可以取得明年东京奥运参赛资格，但寄望争夺奖牌的项目依然是羽球、场地脚车和跳水。

（吉隆坡1日讯）大马寄望有更多运动项目的选手可以取得明年东京奥运参赛资格，但寄望争夺奖牌的项目依然是羽球、场地脚车和跳水。

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国家体理会总监拿督阿末沙巴威表示，国家体理会当然希望能有更多运动的选手能够取得明年东京奥运的参赛权。

不过，他坦白地表示，大马将依然指望羽球、跳水和场地脚车争取东京奥运奖牌。

“最大的挑战就是全力争取实现大马奥运首金的梦想。”

根据最新的选手表现来看，大马在东京奥运新项目空手道，已难以看到希望，因为选手必须先闯过入选赛，但是欲争奖牌的机会还是有的。

他表示，2019年对国家体理会而言，充满挑战，因为今年是东京奥运入选赛开始，而且也不能忽略11月30日至12月11日举行的菲律宾东运会。

对大马在2018年的整体表现，阿末沙巴威认为，整体而言，大马是在去年的表现是让人满意。

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铃木杯夺亚带动全民士气

他表示，虽然去年的黄金海岸共运会和雅加达亚运会没有达标，无法实现奖牌榜前10名，令有些人认为大马队的表现欠佳。

但是大马队的表现依然比上届成绩更好，在2014年共运会和亚运会，大马分别夺得5金14银14铜和6金7银6铜，而2018年共运会和亚运会各获得7金5银12铜和7金13银16铜。

他说，大马虽然在铃木杯屈居亚军，但是球队已带动全国人民的士气，鼓舞大家的信心，因此大马老虎队的表现仍然值得一赞。

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除此以外，一些项目包括保龄球的拉菲克与男子双人组合洪显龙与敦哈金夺得世界杯冠军、健美夺得世界冠军的沙鲁阿兹曼和陈丽莲，以及马来武术世界冠军的茜蒂拉曼和哈津安萨，他们所取得的成功，也令人感到骄傲。

他说，虽然大马在钩球、场地脚车、跳水和羽球都已处于世界级水平，但是大马依然重视派年轻选手出国比赛，例如：2019年菲律宾东运会。

此外，其他有机会为大马争夺东运会金牌的项目也会受到重视，而且很多上届东运会的项目没有被列为今年东运的赛项，所以大马估计只能在529个项目中夺得12%至15%的金牌。

谈到寻求经费时，他赞扬羽总和足总，这两个体总拥有稳定的赞助商支持，财政稳定，所以他吁请其他体育总会不能老依赖政府的拨款。