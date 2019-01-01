霍普曼杯网球团体赛·小威美网后重返赛场·美国负希腊开门黑 美国网球天后“小威”塞莉娜昨日在美网后首次重返比赛，虽然女单奏凯，但她却在混双失利，使美国队最终在霍普曼杯网球团体赛首仗中以1比2输给希腊。

塞莉娜在霍普曼杯团体赛B组赛中为美国压阵，但出师不利，她在女单取分，却在混双赛中失利，美国最终以1比2输给希腊。（图：法新社）

（澳洲．柏斯1日讯）美国网球天后“小威”塞莉娜昨日在美网后首次重返比赛，虽然女单奏凯，但她却在混双失利，使美国队最终在霍普曼杯网球团体赛首仗中以1比2输给希腊。

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塞莉娜在次场女单赛中以7比6（3）、6比2打败对手莎卡丽，为美国队扳平1比1。不过，为美国上阵首场男单赛的蒂亚福，却以3比6、7比6（3）、3比6输给西西帕斯。

而塞莉娜在最后一场混双赛中与蒂亚福搭档，最终以1比4、4比1、2比4不敌西西帕斯与莎卡丽。

美国队接下来将对垒瑞士，届时小威就有可能在混双赛与瑞士天王费德勒展开正面对决。

塞莉娜在赛后表示，能够再次重返比赛，令她感觉非常棒，她将在澳网中追求第24个大满贯，以追平玛格尔考特的24个大满贯冠军纪录。

她说，这是她在美网后的首场正式比赛，对手打得很出色，很有潜质，而她本身一直潜意识对自己说，这是她的第一场比赛，接下来她一定会打得越来越出色。