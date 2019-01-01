膝盖伤势赶不及痊愈．德尔波特罗缘悭澳网 阿根廷30岁网球名将德尔波特罗因膝盖伤未愈，决定退出今年澳洲网球公开赛。

（阿根廷．布宜诺斯艾利斯1日讯）阿根廷30岁网球名将德尔波特罗因膝盖伤未愈，决定退出今年澳洲网球公开赛。

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澳网是今年首站大满贯，将从1月14日掀战，德尔波特罗在去年12月中重返训练，期待能够恢复状态。

不过，德尔波特罗在自己的社媒中宣布，他的恢复还不错，但是伤愈复出的首站赛会不是澳网。

他表示，一旦他决定可以伤愈复出的首站赛会时，就会让大家知道。

目前世界排名第5的德尔波特罗，去年赢得两站ATP冠军及打进美国公开赛决赛，输给塞尔维亚的佐维科治，也曾在2016年严重受伤，使他的世界排名跌至1045。

德尔波特罗是在去年10月参加中国上海大师赛时不幸膝盖受伤。

澳网将从1月14日至1月27日于墨尔本举行，而四大天王都已年过30岁，其中去年的冠军得主瑞士天王费德勒已36岁，能否抵得主新生代球员的挑战，势必受注目。

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冠军得主可获1188万奖金

而澳网的奖金将增加14%，达到3450万英镑（约1亿8千145万令吉）。

对于第一圈淘汰的球员，将能获得的奖金比去年将增加25%，而晋级正赛的球员将拿到4万1400英镑（约21万7700令吉）的奖金。

单打项目的冠军，将可取走226万英镑（约1188万令吉）的冠军奖金。在过去的五年内，澳网的奖金大幅暴增，涨幅达89%。

