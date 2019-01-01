有些只需30 有些却要250‧中学“购书单”差距大 每年新的开学年，校方都会为家长提供必须购买及可选择购买的书本和作业簿选项；根据星洲日报收集不同中学的中一书单，发现各别学校的书单总费用相距颇大，有些只需30令吉，有些却可高达250令吉。

踏入2019年新学年，学校贩卖部大排长龙，家长和学生都为添购练习簿和文具忙碌。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）每年新的开学年，校方都会为家长提供必须购买及可选择购买的书本和作业簿选项；根据星洲日报收集不同中学的中一书单，发现各别学校的书单总费用相距颇大，有些只需30令吉，有些却可高达250令吉。

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不但如此，甚至有校方强制家长购买“多用途单线白板”。

一名中学家长向本报指出，校方规定家长必须要根据贩卖部所提供的书单购书，包括购买练习簿数量。

该名家长不解：“为何校方不允许学生在用完簿子后才到贩卖部购买，而非得要在开学日前乱买一通，最后导致囤货情况？”

该名家长说，除了练习簿，贩卖部更以“校方规定”为理由，强制家长购买一个售价为12令吉90仙的多用途单线白板，以供上课所需。

各校书单内容皆不同

她指出，她并不了解该白板的用途，而且她也向贩卖部再三表明本身已经拥有白板，不需再买，但贩卖部所给予的理由却是：“校方规定”。因此，在无可奈何之下，她唯有一并购买。

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根据本报记者抽样式向学校了解，发现各校所分发的书单皆不同。有些书单是以簿册、辅助教材及文具分类；而有些学校的书单则是纳入可选择作业簿。

文具类别涵盖几何工具（Geometri）、包书纸、印有校徽标识的文件夹、多层文件夹、测验本、A4笔记本、图画纸以及单线白板。

书单上并没有强制家长必须要根据所列出的项目选购，家长可自由选择是否同意购买，但基本上为了统一，家长都会按照书单选项办货。

该名家长除了被规定要购买白板之外，还包括初中一各科目作业簿、毛笔字练习册等，总花费达250令吉；而有些学校的书单类别不一，有家长在书单总花费上仅耗30令吉，差别极大。

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学校能自主决定购书单

另一方面，教育部副部长张念群回应说，每所学校所提供的购书单不同，这是各别学校所拥有的自主权。

她今日针对各别学校贩卖部是否拥有自主权的提问，通过WhatsApp回复本报说：“是”。

随着教育部将在今年推出电子课本（E课本），中学生可选择使用电子课本或传统课本上学，不过，张念群说，该部目前会实施的是E课本，尚未到E作业簿的阶段。

迎来新的开学年，大部份家长们都会按照校方所提供书单统一购书。（图：星洲日报）

某间学校的家长声称，校方规定学生购买多用途单线白板，作为上课所需。（图：受访者提供）