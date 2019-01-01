当好丈夫背后的女人·黄妙珠扶持李宗伟追梦 黄妙珠坚定地做大马羽球一哥李宗伟背后的女人，支持丈夫继续追逐奥运会梦想。

黄妙珠（右二起）和李宗伟结婚以来一直十分恩爱，她也支持宗伟重新复出冲击东京奥运会的想法。图为去年10月21日李宗伟生日时，与爱妻黄妙珠、儿子李嘉谦和李凯杰一起庆祝，非常温馨。（李宗伟官方脸书照片）

（吉隆坡1日讯）黄妙珠坚定地做大马羽球一哥李宗伟背后的女人，支持丈夫继续追逐奥运会梦想。

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作为我国羽坛传奇人物，李宗伟一直梦想参加2020年东京奥运会，以弥补参赛以来不曾夺金（得到3枚银牌）的遗憾。但他在去年7月被诊断出患上鼻咽癌后，用了3个月时间去到台湾接受治疗。

而一直陪伴宗伟身边、35岁的黄妙珠对丈夫在患癌的艰难时期仍能勇敢面对感到自豪。她说：“我曾经也是球员（前国家队女单一姐），我理解宗伟想要重新打球的想法。他正在恢复的道路上，我支持他重新回到赛场。”

为宗伟的努力而骄傲“当然，我不希望宗伟把自己逼得太紧，但我也不想他留下遗憾。只要他能保持健康，就可以再去尝试打球。”

黄妙珠和李宗伟自2012年结婚以来，育有两个儿子，分别是李嘉谦和李凯杰。

回忆起李宗伟与癌症对抗的时刻，黄妙珠表示：“宗伟在艰难时期努力做到最好，我为他感到骄傲，他的意志力强大。我们家人都看到他躺在病床上经历最低谷的时候，仍然保持运动员般的战斗精神，不曾放弃。最终通过了痛苦的疗程，重新挺过来。”

妙珠坦言宗伟确诊患癌时，自己一开始感到很无助，“这是一段困难时期，当时宗伟患上癌症，我和孩子们心中感觉空荡荡的，再加上自己曾经近距离目睹癌症患者死亡，非常害怕，不知道可以做些什么，可以去哪里。”

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“但是，一旦我们了解关于癌症的知识和找到方向后，懂得医学上有针对癌症的高级疗程，我们也保持积极态度面对，并一直鼓励彼此。现在一切都很好，我希望新的一年对宗伟来说会更好。”