获医生亮绿灯可轻微训练·宗伟大马公开赛复出 大马一哥李宗伟即将在1月的第2周恢复轻微训练，这绝对是大马羽坛在2019年的最好消息。

大马一哥李宗伟确认在台湾复诊时已获得医生亮绿灯，可以恢复轻微训练。（图：法新社档案照）

（吉隆坡1日讯）大马一哥李宗伟即将在1月的第2周恢复轻微训练，这绝对是大马羽坛在2019年的最好消息。

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3届奥运会羽球男单银牌得主李宗伟近日接受了《星报》的独家专访，精神满满谈及他对新年的新希望，也确认他在圣诞节假期期间最近一次飞赴台湾复诊，获得医生亮绿灯让他恢复轻微训练而带着满面笑容回国。

不过，一切仍未能操之过急，宗伟必须在最初的3月内缓慢恢复训练，因此，一哥不得不忘记他想在3月6至10日的全英赛复出的意愿。目前，他计划是在他最喜欢的公开赛，即4月2日至7日的大马公开赛首次病愈复出赛场，也算是给主场球迷一个福利。

“去年我在生病前第12次在大马公开赛封王，如果能在这里重新开始就好了。我希望我的排名不会进一步下降（宗伟在2018年最后一周排在第28位）。我也在考虑参加南宁苏迪曼杯（5月19日至26日）。这将是第一个提供奥运会积分的重大赛事。”

圣诞复诊一切良好



在访谈中，宗伟首先更新了他最近在台湾复诊后的健康评估：“最近圣诞节假期我再次去台湾时感到很害怕。我不得不进行另一轮扫描和血液检查。幸运的是，癌症并未复发。我很好。医生给了我训练的绿灯，但不幸的是，我仍不能激烈运动，我只能大约动用我30%的体力。但这没有关系，这仍是是一个好的开始。我在农历新年假期过后会再次回到台湾复诊，让医生决定是否可以全面恢复训练。”

宗伟不会在新年的第一周就恢复场上轻微训练，因为他要先履行作为父亲的职责：“我不会马上开始。我将在1月2日（周三）为我的儿子李嘉谦报名幼儿园。我很可能会在1月的第2周开始。我将专注于健身房的训练。我需要恢复体能和力量。我不太担心我的技术，我已经掌握它们，重新熟练不会太难。”

不放弃因为不想后悔

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当然，要重新开始并不是一件容易的事，但宗伟直言可以克服困难。他说：“实际上，在我进行癌症治疗的前一周，我还在台湾打球。我的朋友有一个私人球场，我常常在那里打球。在我治疗的第3周，我仍然继续在公寓的健身房锻炼身体，直到我的身体太虚弱无法做任何事情。当我回国后，我恢复了健身房锻炼。国家体育研究院物理治疗师桑德拉一直在吉隆坡帮助我。我一直在做力量运动。我家有一个健身房。”

“我知道重新开始很困难，因为我不知道当我激烈运动时，我的身体能否适应，但我内心坚定，坚持我想要获得奥运会资格的梦想。有些人要求我放弃退役，但有些人鼓励我继续打球，但如果我不试一试，我一定会后悔。有时，我只是把我的球拍拿到到床上，只是为了再次感受它。”

“我很期待重返赛场，但我不会忽视自己的健康，这是首要任务。我也很小心饮食。我吃更多的蔬菜，减少了海鲜。”

宗伟：桃田是东奥夺冠大热

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虽然宗伟已休战了大半年，但他仍非常关注目前羽坛动态，也给出了男单格局的评价。“我很幸运在我恢复期间，观看了羽球比赛，包括亚运会以及中国、香港和丹麦公开赛。日本的桃田贤斗改变了他的性格和他的打球风格，他现在肯定是所有人想要击败的球员，不过，他在赛季结束时已感到疲惫。他也在2020东京奥运会成为主队的夺冠热门，但这一切都取决于他是否能够应对主场压力。”

“丹麦的安赛龙状态已经下降，我认为这与他的脚伤有关，也许，他太急于重返赛场。中国的林丹也表现挣扎，共有9次一轮游。但林丹和我一样，他也尽全力争取参加另一届奥运会。如果我们俩都能到达东京奥运，我认为这将是非常惊人的成就。“

宗伟：我会在国羽退役

对于大马国家羽球队大瘦身，包括里约奥运会男双和混双银牌得主吴蔚升与陈蔚强、陈炳顺与吴柳莹都已退出国家队，宗伟也给出了他的个人看法：“这是他们的意愿，我无法阻止他们。我唯一的建议是他们要对自己的决定感到满意。他们必须知道他们在做什么。这个决定存在风险和后果，但如果他们没有问题，那么我们应该给予他们支持。”

“我曾有意转当职业球员，但现在没有这个念头了。如果不是羽总，将不会有李宗伟。我很感激他们，我想回馈。如果我结束职业生涯，那一定会在是羽总的旗帜下退役。”

“在过去的19年里，我看到羽总发生了很多变化，会长和教练更换、计划改变等，但我都已适应了这一切。所有一切成绩其实都取决于球员，真的。当然，作为一名国家队球员存在压力，因为球迷有期待，但我喜欢羽球。我喜欢创造纪录，将自己推向极限。我在挑战中茁壮成长。”

盼李梓嘉成世界级选手

很多大马球员至今都无法追赶上宗伟的水平，宗伟亦给予忠告：“我希望大家不要对太苛刻，所有人都很努力并且牺牲了很多。中国和印尼也没有找到另一个林丹和道菲。这需要时间，而且并非所有球员都能在短时间内达成最高水平，有些人可能根本无法做到。我希望羽总能够了解球员。那些无法应对压力的球员应该与管理层讨论。我们应该共同努力。”

“李梓嘉在台湾公开赛夺冠给我带回美好回忆。我在国外的第一个国际冠军是台湾公开赛（2004年）。那一年4位大马球员进入半决赛，这是我的开始。我希望梓嘉能够继续并成为一名世界级选手。他有正确的态度，决心和对成功的渴望。我和他一起训练过。赢得一两个冠军很容易，但更大的挑战是保持自己的状态，我希望他能够挺身而出。”

期待新大马一切美好

最后，谈及新年愿望，宗伟希望有更美好的一年：“我想身体健康。我希望每个人都能照顾好自己。我希望与我的太太黄妙珠和儿子嘉谦和凯杰共度美好时光。这是一个新的马来西亚，我希望我们能继续互相合作，不仅仅在体育方面，在所有领域也一样。”