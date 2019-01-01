敦马：承认统考．须考虑巫裔感受 首相敦马哈迪说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

马哈迪：要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。（图：星洲日报）

（布城1日讯）首相敦马哈迪说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

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先解决财富分配差距

“要承认统考很容易，拿笔签个名就是。但是，要在大马将两或三个族群，加上沙巴和砂拉越的土著带到同一个经济发展地位，这需要时间。他们觉得自己变得越来越少了，这种不平衡越来越大。”

“在其它国家，他们会发生骚乱、互相殴斗和厮杀，但在大马，马来人、华人和印裔可以一起生活和一起工作。”

“一些人也吸纳了华人文化，我也用筷子了。”

希盟政府的其中一项竞选宣言是承认独中统考文凭，至今已过7个月，承认统考文凭仍停留在口号，政府至今还未兑现诺言。

近期有国家抄大马做法

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询及为何政府迟迟没有承认统考文凭，以及马来人对统考特别敏感一事，首相在接受星洲日报专访时回应说：“当马来人同意国家独立时，也同意让非马来人获得大马公民权。马来人确实给予更多符合资格的人公民权。他们相信这么做，我们将拥有一种语言和一种文化的国家，以及相同的基本法和互相谅解。”

“可是他们发现，即使语言得不到很好的支持，仍有很多人至到现在完全不会讲马来文，但是我们仍然接受他们。”

“我想你还要求他们接受多少？”

马哈迪表示，大马与其它多元种族的国家相当不同，其它国家也是多元种族，但他们只说一种国家语言。

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“我们试着去做，并不是我们不这样做……但若拿大马与其它国家相比，是不允许有华校，甚至连招牌也不行。不过近期有一些国家在抄大马的做法。”

“你去问中国人，他们也要移民到大马，他们认为大马更加开明。”

必须掌握基本马来文

“我们承认统考，我说过很多次。我们承认外国文凭，我们承认牛津大学文凭，以及其它外国大学的文凭。但是，你要求政府接受（文凭），对某些考试，政府已经接受，但是你必须掌握基本的马来文，我们必须要有这个。”

“有关考虑必须反映这个国家的情况，你不能把供外国的外国考试和作为一项资格，没有人会这么做。”

马哈迪在首相办公室接受星洲日报专访，针对新政府表现、当今政治局势、马中关系及统考等华社关注的课题侃侃而谈。左起为星洲日报总编辑郭清江、高级记者庄敏及首席记者余秘叶。（图：星洲日报）



等阿迪验尸庭结果

瓦达命运待定

被卷入百年兴都庙骚乱事件，遭千夫所指的首相署部长瓦达姆迪会成为希盟政府首位被“炒鱿鱼”的部长吗？马哈迪表示，他将会等待为殉职消防员莫哈末阿迪召开的验尸庭查出阿迪的死因后，再决定瓦达姆迪的命运。

不过，马哈迪依然捍卫瓦达姆迪。他表示，任何人都不应该在没有确切证据的情况下作出指控。

待事件厘清做决定

他也强调，自己身为首相，更不能在整个事件尚未厘清事实前，就下判断及作出任何决定。

“至于我，一名政府官员，我在政府体制内，并担任首相，我只能在看到完整调查结果后才发言，因为这相当严重，导致马来人与印度人之间发生冲突，这不是好事。”

“我会在获得各方证据后，再决定。”

指控须有确凿证据

马哈迪针对来自土团党的青年及体育部长赛沙迪及数个非政府组织要求瓦达姆迪下台，为这起骚乱事件及阿迪殉职一事引咎辞职时回应说，任何人都可以表达看法，但应该先等待验尸庭的结果。

“我的意思是，你不能在没有确切证据的情况下，指控一个人。”

“现在已经有了验尸庭，（消防员阿迪）死亡是瓦达姆迪导致的吗？是他猛烈攻击对方致死吗？真正的死因又是什么？我们一定要知道。”

原则不同

土团巫统不可能合并

土团党主席马哈迪否决了土团党与巫统合并的可能性。他说，巫统党员可以离开巫统，再申请加入土团党，土团党会在进行审查后，再决定是否接受他们。

他针对土团党有无可能与巫统合并的问题回答说：“不（合并），我们在谈的是原则，不是名字。”

“名字可能是巫统，但这些人表现出来的根本就不是（最初的）巫统。”

“偷钱，还被控上庭，我们怎能接受他们？”

指纳吉摧毁巫统

对于巫统经历创党以来最大的退党潮，目前更是“奄奄一息”，马哈迪说，摧毁巫统的不是他，而是前首相兼前巫统主席拿督斯里纳吉。

询及许多巫统领袖及议员已经跳槽，或计划跳槽到土团党，会否导致马哈迪以后被指控为“巫统摧毁者”，马哈迪回答：“摧毁巫统的不是我，是纳吉。”

他表示，如果是他摧毁巫统，巫统不会在他卸任后依然有好表现。他退位初期，国阵及巫统依然在全国大选中胜选。

“但是，在2004及2008年（全国大选），（支持率）下跌的趋势开始了，不是我，而是阿都拉的时代。”

交棒时巫统运作良好

他强调，自己是在确保巫统各方面完善，如党的财务状况及政府运作皆良好的情况下，将巫统交给阿都拉。

“那时候，我才决定退下来，我没有告诉任何人，我独自评估（何时要卸任），我以为整个模式都在，你可以继续或作出一些改变。”

“我的20年都给了巫统，我也给了巫统强稳的民意支持。”

马哈迪坦言，身为前巫统领袖，看到巫统如今这般局面，他肯定会感到难过。

“我是难过的，这是为我们赢得独立的政党，打败了马来联邦，多年来都良好施政，但是在我卸任以后，我的接班人都没有恪守当初成立巫统的宗旨。”

“他们只是为了守住自己的地位和权力，帮助自己的家人和朋友偷钱，所以那个巫统，虽然名字叫巫统，但展现出来的不是巫统所捍卫的（斗争）。”