亚航停收3令吉KLIA 2费用‧机场公司：非我们征收 大马机场公司（MAHB）指出，亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯日前宣布停收的3令吉KLIA2的费用并不是机场公司征收的费用。

（吉隆坡1日讯）大马机场公司（MAHB）指出，亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯日前宣布停收的3令吉KLIA2的费用并不是机场公司征收的费用。

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大马机场公司企业公关总经理聂阿妮斯聂扎说，机场公司只是收取国内航班11令吉、东盟航班35令吉、国际航班73令吉的机场税（PSC）而已。

她澄清，3令吉的KLIA2的费用并不是机场征收，也非机场所收取和付给机场公司。

她是针对亚航宣布会在下周开始停收3令吉费用的消息，向本报作出说明。

她也分享了一则有关大马航空委员会在11月份宣称，亚航所收取的3令吉费用在大马航空消费人保护守则（MACPC）下属于是非法的收费。

据了解，航空委员会将推出第二系列的保护守则，禁止航空公司向搭客征收不必要的收费。

亚航是在2014年5月9日开始征收3令吉的收费，作为第二吉隆坡国际机场强制性使用设施的费用，包括登机桥、国际航空电讯集团（SITA）的通用乘客处理系统。

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这些设施原本在廉价航空终站（LCCT）时是没有的，亚航迁入新机场后，即基于上述理由，向每名搭客收取3令吉在订购机票时缴付的费用。