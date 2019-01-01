敦马：中国的好朋友．“我没亲日反中”

马哈迪表示，大马一直与中国保持联系，有贸易往来，我们一直对中国友善。（图：星洲日报）

（布城1日讯）希盟政府上台后取消或重新检讨与中国政府合作的大型计划，首相敦马哈迪首当其冲，被指“亲日反中”，让马哈迪驳斥这种说法，辩称他多次在国际舞台捍卫中国，是中国的好朋友。

广告

当马哈迪听到有人指他因为多次访问日本和重新检讨与中国合作的大型计划，被认为是“亲日反中”

的问题时，不经意的笑了起来。

在国际舞台捍卫中国

他在接受星洲日报专访说，他曾多次向世界各国捍卫中国，包括他在日本出席日本的论坛时，同样捍卫中国，为中国讲话。

“他们问我，你觉得中国怎么样？我告诉他们，大马一直与中国保持联系，有贸易往来，我们一直对中国友善。”

马哈迪叙述，当年葡萄牙从遥远8000英里来到这里，两年后就殖民我们。中国与我们在一起很久了，但没有殖民我们。大马有很多中国人，若他们要殖民我们是可以的，但我们不曾被中国殖民。

广告

“所以，应该怕谁？中国或欧洲？”

“此前，在中国的普通中国人认识我，他们认为我是中国的好朋友。只是因为大马政府要求检讨东海岸铁路计划（ECRL）和取消沙巴和马六甲天然气管道计划，就说我不友善？”

“中国政府了解，我们面对严峻的财务问题，他们了解啦，我告诉他们，我们负担不起。”

“这不是因为我们不要，而是首先这是个很坏的计划，以及我们没有能力负担。”

广告

询及他在新的一年会否再度访问中国，敦马不加思索说：“是，如果有需要，我会再次到访中国。”

马哈迪说，熊猫“兴兴”（上图）与“靓靓”（下图）是中国献给大马的礼物，政府将会善待它们，不会把它们送回中国。（图：星洲日报）



“中国献给大马礼物”

2熊猫不送回中

敦马哈迪说，大熊猫“兴兴”与“靓靓”是中国献给大马的礼物，政府将会善待它们，不会把它们送回中国。

他说：“大熊猫属于中国的，他们是不卖的。”

马哈迪针对水源、土地与天然资源部长希维尔透露，基于“钱”的问题，大熊猫“兴兴”与“靓靓”

有可能会提早被送回家一事，这么回应。

“不（送回中国）。这是一份礼物。”

马哈迪透露，内阁不曾讨论将大熊猫送回给中国的课题，对部长的言论也毫不知情。

对两国具有象征意义

马哈迪认同，大熊猫对马中外交具有象征意义。

兴兴”与“靓靓”当初作为马中建交40周年纪念，于年2014年5月抵马，如今寄养在大马国家动物园已有4年半之久。

被中国视为“国宝”并代表着中国形象的熊猫，饲养成本非常高。熊猫来马之前，政府特别拨款1000万令吉和使用一马发展公司（1MDB）基金会1500万令吉在国家动物兴建熊猫馆兼保育中心。

根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，一对大熊猫一年的租金通常为100万美元（约418万令吉）、每只熊猫每年的保险费为5万令吉。至于小熊猫在大马生活2年的一次性租金是60万美元（约251万令吉）。

据《中国报》独家报道，希维尔说，由于政府耗资太多钱在饲养熊猫上，引起人民强烈不满，因此他将会把此事带上内阁讨论。

至于针对“兴兴”和“靓靓”的第2个结晶品，希维尔就表示，根据我国政府与中国野生动物保护协会（CWCA）签署的协议，幼崽必须在24个月内，归还给中国，不过任何期限延长都可与该协会商量。

两国没设谈判期限

争取缩小东铁工程

针对东铁计划，马哈迪说，如果中国同意，政府可能以缩小东铁项目规模来继续这项工程。

他表示，目前大马与政府仍在谈判东铁计划，至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。

“我们正尝试做的是，确保中方不会亏钱，但我们不需要花费太多的钱。

终止计划须巨额赔偿

他强调，大马政府正面对两难局面，一是若终止计划，政府必须向中国做出天文数字的赔偿，二是政府面对财政窘境难以执行计划。

首相表示，政府可能会修改项目，或寻找其它方法，以便政府不会花费巨额。

“我们正与他们谈判，无论是正式或非正式方式；当然对他们而言，这是一项很好的合约，他们可以赚很多钱，他们不愿意改变。”

马哈迪解释，在希盟执政之前，他们发现纳吉政府进行着非常大的工程，向银行贷款以及合约条款不太好，当时希盟的想法是，一旦执政便要求终止这项计划。

“但这不容易，因为有合约条例，我们不能说要停就停，我们已没有钱支付给中国。若终止计划，政府需要支付巨额资金来补偿它。”

“现在是在延迟计划，已经支付了很多钱。”

他也表示，这些钱根本不会来大马，是支付给在中国的承包商，所以大马政府不能向他们征税，若他们在大马赚钱，我们可以抽税。

敦马表示，若可以，政府会继续这项计划，但是东铁计划是浪费钱的发展项目，无法取回任何回酬。

投资回酬几乎是‘零’

“虽然说这项计划可能会让东海岸的人民受惠，但是成本是多少？我们要为人民做所有东西，包括隆新高铁，甚至东铁，但其成本呢？政府必须管理财务，以便我们不浪费。”

他举例说，发展东铁计划需要的成本超过600亿令吉。

“你知道吗，西海岸铁路计划从未赚钱。这条铁路有更多的用途，承载乘客和运货。但是东铁，那里人少和非常贫穷，他们没有像西海岸的人民做大生意，所以你根本不能拿回任何的钱。”

“这项计划的投资回酬实际上几乎是‘零’，而我们则需要偿还550亿令吉的债务。”

“如果我们不摊还债务，将面对罚款。向银行贷款，你必须偿还给银行。”

另外，马哈迪也说，希盟政府现在赚的钱比前首相拿督斯里纳吉政府所赚的更多，但这还不足以资助国家的所有发展，因此现在的发展非常缓慢。