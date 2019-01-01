汽油采顶价制．林冠英：若涨逾2.20令吉政府补贴 财长林冠英说，政府首度采用零售汽油顶价的机制，如RON95汽油顶价为每公升2.20令吉，一旦国际油价涨过此顶价，就由政府补贴。

林冠英为关税局组屋维修电梯主持推展礼，左起为赛迪依斯迈及林慧英。（图：星洲日报）

（槟城1日讯）财长林冠英说，政府首度采用零售汽油顶价的机制，如RON95汽油顶价为每公升2.20令吉，一旦国际油价涨过此顶价，就由政府补贴。

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他说，这显示希盟政府在执行汽油报价的浮动机制，并没有抄袭国阵政府的制度，此顶价机制将执行直到汽油补贴卡实施为止，以让B40低收入者受益。

他今日主持槟城关税局组屋维修电梯工程仪式后在新闻发布会上受询时发言。财政部拨出近百万令吉，维修该组屋4架电梯及更新1加电梯。

林冠英也说，汽油每周报价的浮动机制，将在开年的首7天内公布。首相敦马哈迪正与汽油零售商协会洽商，过后会有宣布。

先废摩哆过桥费．逐步废除大道收费

谈及废除大道收费课题，林冠英说，槟城第一及第二大桥废除摩哆车的过桥费，是撤销全国各大道收费的第一步。

他说，当前，希盟政府首要处理的是加强国家财务，预定在未来3年若国家财务稳定，将会逐步废除全国各大道的收费。

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出席者有槟州行政议员杨顺兴及再里尔、上议员林慧英、槟城关税局局长拿督赛迪依斯迈及该组屋居民协会主席法塞尤索夫等。