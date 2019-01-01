敦马：顾及消费者油站业者．新油价须平衡 首相敦马哈迪说，内阁明日讨论并决定新油价之前，会先估量消费人的利益和油站业者意见，希望找到平衡点。

马哈迪（中）与夫人敦茜蒂哈斯玛，与浮罗交怡爱心援助计划（e-Kasih）受惠学生合照。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打1日讯）首相敦马哈迪说，内阁明日讨论并决定新油价之前，会先估量消费人的利益和油站业者意见，希望找到平衡点。

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针对政府原定1月1日起重新实施油价自由浮动机制，最后却没调降油价而被人民批评一事，马哈迪回应说，大家都有所期待，政府也希望调降油价，但这需要全方位估量，不能只顾单方面的需求。

他说，除了消费者的立场，政府也需要聆听油站业者的意见，必须在两者之间取得平衡。

他今早在交怡哥达旺国中主持浮罗交怡区“重返校园”活动仪式及颁发援助金予中小学生后，在新闻发布会上回应课题。

鼓励学生每年读逾3英文书

马哈迪在致词中分享自己求学生涯时的经验，并建议每个年级的学生，一年至少阅读3本英文书籍，学习英文。

他说，教师可以代为遴选可读性强的故事书，提高学生的阅读兴趣，而教师也可提问与书藉相关内容，以了解学生的掌握能力及进度。

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“学生在家里多以马来文沟通，所以掌握基本的马来文并不难。英文要进步，就需要多阅读。”

他声称自己也是甘榜小孩，当年亦非成绩最佳的学生。他在大学深造时，也为追赶其他优秀生的成绩，不得不勤学英文，需付出比别人更多的努力。

马新关系良好

马哈迪说，马新两国关系良好，偶遇分歧也能协商解决，而非通过媒体隔空争论或互呛。

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针对新加坡总理李显龙在新年献词中指新加坡希望与马来西亚维持建设性伙伴关系，也期待双方的新一代领导人都能彼此培养出良好的工作关系，马哈迪受询时表示欢迎李显龙的立场。

阿都拉昔观点非党立场

针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔指该党中央应该给予区部一定的机会和金援支持言论，招致净选盟2.0及该党青年团批评一事，马哈迪解释，那只是阿都拉昔的观点，而非该党的决定和立场。

“我们（土团党）并没有这样的立场，我们不再重蹈纳吉时代的所作所为，包括发放资源给他的朋友。

“政府将会招标，谁更有能力，就能标到工程。”

询及希盟内部互相批评是否引发内忧，马哈迪则说，该党是民主的政党，没禁止任何人发表意见，也不可能只聆听互相赞美吹捧的声音。