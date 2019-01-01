赛富丁：希盟主席理事会．没商首相任期 希盟总秘书拿督赛富丁说，希盟党主席理事会不曾商讨及议决首相敦马哈迪的任期。

（彭亨．关丹1日讯）希盟总秘书拿督赛富丁说，希盟党主席理事会不曾商讨及议决首相敦马哈迪的任期。

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他说，希盟内部只达成了由公正党主席拿督斯里安华接替马哈迪出任首相的协议，至于两人交接的时限，则交由马哈迪与安华去谈。

“但是，我们不曾讨论马哈迪的任期，无论是2年或3年，因为我们相信马哈迪与马华两人互相了解，他们是重量级领袖，想必他俩之间能够对接班作出最佳的安排。”

他是于今日出席阿斯达娜国中中六开课仪式后，在新闻发布会上如是表示。

询及坊间谣传马哈迪2年任期，他说，2年任期是希盟各党领袖所讲，他认为也可能是马哈迪任首相的期限之一，但是希盟党主席理事会并不曾商讨马哈迪的首相任期。

4日会商金马仑补选

另一方面，谈及金马仑国会议席补选，他说，希盟党主席理事会将于本月4日早上开会商讨补选事宜，并会议决由哪个政党上阵。

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他说，一般来说，根据过往的传统，补选都会交由原有上阵的政党，即行动党代表希盟出战。

“金马仑国议本来是由行动党出战，根据我所了解，目前暂时则没有其他政党表态想要代表希盟出战。”

询及何时公布候选人，他说，交由上阵的政党决定何时公布候选人。

谈及选情，赛富丁说，虽然马金仑是国大党的传统堡垒，希盟也不曾拿下金马仑国席，但是希盟赢得所有自第14届全国大选后所举行的补选，可说希盟在补选占优势。

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“何况，金马仑国席补选是因法庭宣判候选人涉及行贿而重选，与因人民代议士逝世或其他原因造成补选的行情不同，希盟选情俏。”

盼今年起减少责怪前朝

与此同时，赛富丁说，从2019年开始，他希望希盟可以建立一个新的政治，减少责怪前朝政府，相反地要努力做出成绩来。

他说，这是因为选民将会在第14届全国大选1周年时，评估希盟执政1年的政绩。

他说，2018年希盟成功推翻国阵的政权，实行改朝换代，2019年则应该开始另一政治新章。

“我希望这新政治是多元种族及宗教政治，有活力的伊斯兰政治，照顾全民的政治，不再一味怪罪前朝政府，相反地致力于发展国家经济。”