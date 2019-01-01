ECA：从5.5%稍减至5%‧今年调薪料微缩 人力资源管理顾问机构ECA亚洲区域总监关礼廉预测，马来西亚在2019年薪金调涨额预计稍微缩小，从过去几年的5.5%稍微减少至5%。

（吉隆坡1日讯）人力资源管理顾问机构ECA亚洲区域总监关礼廉预测，马来西亚在2019年薪金调涨额预计稍微缩小，从过去几年的5.5%稍微减少至5%。

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2018年结束，随着2019年的来临，加薪也是所有打工一族最为期盼的事。

关礼廉接受《星洲日报》专访时指出，我国的薪金调涨近几年保持稳定，几乎维持在5.5%左右的幅度。

升幅在亚太区与韩并列第9

ECA发表最新的《薪酬趋势调查》报告，大马的薪金升幅在亚太地区中与韩国并列第9，高于澳洲、纽西兰、新加坡、香港等地区。

关礼廉解释，这些经济发展相对发达的国家是亚洲区内属最成熟的经济体，薪酬已远高于亚洲大多数地区，因此升幅未如其他新兴亚洲经济体，薪金升幅只有大约2%至4%。

他说：“至于发展中的国家，如孟加拉、斯里兰卡、印度、巴基斯坦和越南等，都有较高的通货膨胀率，因此薪金调涨幅度也较高，介于6%至8%左右。”

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关礼廉认为，马来西亚过去几年的经济表现稳定，通膨情况受到控制，因此5%的加薪额是属于可以被接受的范围。

多数国家调低今年加薪额

他补充，中等收入的亚洲国家当中，台湾、中国和泰国等地区的加薪额都处于4.5%至6%之间。

他坦承，由于全球经济的放缓，大部份国家都调低今年的加薪额，包括香港和新加坡都从4.5%下调至4%，中国更是从8%下调至今年的5.5%，而大马的加薪幅度下调也属正常的现象，无需引发过多的担忧。

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他说：“全球经济不确定，尤其是中美贸易战，公司普遍预测经济增长放缓。”

马来西亚除了受到2019年全球经济的悲观情绪影响，国内政局的变化，也对企业在拟定政策时造成影响。

政府减开销检讨建设

政策不会立即刺激消费

关礼廉指出，马来西亚在去年出现政权交替后，新政府谨慎处理经济问题，减少开销并且检讨多项大型基础建设，加上取消消费税（GST）虽可为人民带来直接利益；然而，新政策不可能立即刺激国内消费，迫使公司必须进行预算调整，以应付过渡期。

他透露，旅游业是马来西亚的主要经济来源之一，由于全球经济的放缓，也将减少外国游客访马的数量，降低国内的经济消费。

关礼廉强调，5%的加薪额是人力资源管理顾问机构针对市场进行调查后所做的估计，绝非是所有公司的加薪基准。

不排除最终数额会更多

他说：“由于公司在拟定预算是保持谨慎，因此预测加薪额虽然只有5%，但不排除最终的数额会更多。”

他解释，一些公司可能在年中才会进行薪金调查，所以大马的经济在上半年表现出色，加薪额绝对有望超过5%、甚至达到6%。

他认为，除非突发性的经济崩盘情况上演，否则今年的加薪额预料不会低于5%。

无论如何，关礼廉也提醒，越高的加薪额未必是一件好事。

他说：“经济发达的国家，人均薪酬更高，涨薪的幅度也更小，例如日本是亚太国家薪金最高的国家之一，调涨虽然只有2%，但倘若年薪达5万美元，加薪幅度虽然只有2%，却有1000美元，而薪金若只有1万，加薪额5%，也只有500美元。”

近5年加薪总额达到30%至35%

关礼廉指出，若以马来西亚在过去数年以5.5%加薪额的情况来看，我国近5年的加薪总额已达到30%至35%。

他说：“雇主不可能一直可负担如此高的加薪额，因此加薪额减少，也是正常的，这也从另一侧面显示，大马的整体薪金有所增加，是一件好事。”

关礼廉表示，薪金调涨受数个因素影响。

其中，公司将透过收入预测下一年的加薪额；因此，若国家经济良好，企业收入增加，员工亦理所当然获得加薪。

另一个因素，则是市场的需求量。

关礼廉说：“如果公司加薪4%就能留足员工，为甚么还要给5%的加薪额呢？”

他补充，大马过去数年加薪额居高的情况，其中一个原因是马币贬值。

通膨受控致加薪额下调

他说：“因此，公司必须为员工加薪以满足越来越高的生活费。”

他认为，随着马币的表现在近期已呈现稳定的情况，通膨受到控制，也是大马加薪额下调的原因之一。

马薪金与生活成本呈正比

关礼廉表示，尽管马来西亚的平均薪金不及高收入国，但我国的薪金与生活成本却是呈正比的情况。

他说：“马来西亚的整体薪金虽然比经济先进国更低，但生活条件并不比这些国家差。”

他认为，一些薪金更高的国家或地区，人民生活条件却不一定比大马好。

他举例，中国的一线城市如北京、上海、广州和深圳等地区，人均薪金虽在近年内快速超越大马，但生活条件却极速下降。

他说：“以深圳为例，2016年的薪金较2005年增加了300%，但房地产价格却增加950%，因此薪金高低不能真正反映出生活水平。”