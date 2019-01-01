卫长：扩大公共场所区．自助洗衣店或禁烟 卫生部长拿督斯里祖基菲里指出，卫生部不排除将进一步扩大公共场所的禁烟区，包括考量把自助洗衣店也列入在内。

餐馆全面禁烟通令从2019年元旦日起生效，卫生部长拿督斯里祖基菲里（中）周二率领卫生局官员到吉隆坡蕉赖皇后镇一带巡视嘛嘛餐馆和食肆，并向在场的民众解说卫生部禁烟的措施，一些民众趁机要求跟部长合照留念。（图：星洲日报）

（吉隆坡1日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里指出，卫生部不排除将进一步扩大公共场所的禁烟区，包括考量把自助洗衣店也列入在内。

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他说，本身观察发现，有人偶尔会在自助洗衣店内吞云吐雾污染空气，导致其他人或小孩被迫吸二手烟。

“由于自助洗衣店暂时不在食肆禁烟令的范畴，因此卫生部会不时监察，并给予考量扩大公共场所的禁烟区。”

食肆禁烟涵盖9形式餐馆

祖基菲里今日配合政府实施禁烟政策第一天，前往隆市蕉赖皇后镇一带巡视当地餐馆后在新闻发布会上说，卫生部执法官员以及地方政府官员将严密监督，不时向他汇报禁烟的最新进展。

根据卫生部公报的食肆禁烟措施，总共涵盖9种形式餐馆，即路边摊、店屋餐馆、开放式餐馆、小贩中心、空地餐馆、云端餐馆、河岸餐馆、快餐车、交通工具上的餐馆等。

一旦个人违例，可被罚最高1万令吉或不超过2年监禁；餐馆业者违例则被罚款最高3000令吉或监禁不超过6个月。

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违例的餐馆业者若没有展示“不准吸烟”告示牌则会被罚款最高3000令吉或监禁不超过6个月，同时如果业者也无法确保食客在餐馆内不吸烟的话，则面对另一项罚款最高5000令吉或监禁不超过1年。

餐馆业者获半年宽限期

祖基菲里强调，卫生部将给予餐馆业者6个月的宽限期，现阶段执法官员到市内餐馆巡查，若发现有人或业者违例，不会当场开罚单，而是宣导和劝告，旨在教育民众有关吸烟的坏处。

他说，不只是烟民个人，饮食业者也应该自我提升健康意识，这才是共同打造健康马来西亚的方法。

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他很高兴今天在前来活动途中，看到或听到瓜雪或雪州以外的朋友都告诉他今早没有看到有人在小食档或路边摊吸烟。

“这是因为这些朋友都懂得给予尊重，我们不需要派驻全副武装的军人站在那里监督，而是人民本身自动自发不吸烟。这就是我们卫生部要看到的。”

他披露，为了实现此目标，卫生部派员跟地方议会的单位或县市议会主席开会和讲解贯彻此措施的标准作业程序。

7烟民入禀法庭维权

“民众有权表达不满”

另一方面，提到有7名烟民维权俱乐部代表入禀法庭，提出司法检讨图阻止政府实施该政策的问题，部长表示，民众有权这么做，毕竟是民主国家，他们可以表达不满或不认同政府的政策。

“我会跟律师进一步研究和讨论案情的细节部份，加上现有的法律条例，我们立场坚定，就让我们在法庭对簿公堂吧，看谁在保障健康和干净空气给下一代的努力取得成功。”

另外，询及前朝政府在2013年曾建议减低香烟的尼古丁和焦油成份，他表示，希盟政府暂时采取“保持现状”做法，没有计划检讨或评估直至有新计划为止。