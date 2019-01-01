禁烟首日开跑 麻坡业者抨很乱．没禁烟牌不符规格接警告 食肆禁烟政令今日开跑，麻坡市区街边小贩摊位和茶餐室因未张贴禁烟告示牌或告示牌不符合规格，纷纷接获警告，引起一些业者发出怨言，批评禁烟令“太混乱”！

骆瑞和以拉尺测量禁烟告示牌的尺寸，希望卫生部发出明确的指示。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡1日讯）食肆禁烟政令今日开跑，麻坡市区街边小贩摊位和茶餐室因未张贴禁烟告示牌或告示牌不符合规格，纷纷接获警告，引起一些业者发出怨言，批评禁烟令“太混乱”！

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麻坡卫生局执法人员于今早前往贪食街展开执法行动，大部份的街边小贩都表示不晓得原来小贩摊位也需要张贴禁烟告示牌，并对自己已经犯规感到一脸错愕。

业者混淆：时间太仓促

受访的业者告诉星洲日报记者，由于卫生部未清楚向小贩和饮食业者说明禁烟令的涵盖范畴，使到大家深感混淆，加上时间太仓促，叫人难以适从。

“当局没有说明小贩摊位也必须张贴禁烟告示牌，直到执法人员发出警告，我们才恍然大悟。”

官员称来自首都

此外，一些茶餐室业者也投诉，早前已向一组来自吉隆坡，自称是官方代表的人员购买禁烟告示牌，可是张贴在店内后，却被执法人员指不符合标准，令业者不知所措。

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餐饮业者表示，庆幸禁烟令的首日，顾客们都给予高度的配合，但他们希望卫生部能够发出明确指示，包括说明禁烟告示牌的尺寸、禁烟范围等，避免劳民伤财，也让业者能安心营业。

骆瑞和：应说明禁烟牌标准

贪食街新亚茶室东主骆瑞和指出，上个月，他向一组来自吉隆坡并自称官方代表的人员购买两张禁烟告示牌，每张费用为10令吉，岂料今日执法人员上门检举时，却表示有关告示牌不符合标准，令他感到错愕。

他无奈表示，以为贴上禁烟告示牌就没事，岂料却花了一笔冤枉钱，希望有关当局能够发出明确指示，包括该向哪个单位购买符合标准的告示牌，避免劳民伤财。

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王治焮因摊位未张贴禁烟告示牌，接到执法人员发出的警告。（图：星洲日报）



王治焮：不知贩摊要贴禁烟牌

蚝煎小贩王治焮则表示，由始至终，他根本不晓得连小贩摊位也需要张贴禁烟告示牌，直到接到执法人员的警告，才恍然大悟。

他说，庆幸当局只是给予警告，并未直接罚款，否则就得破财了。