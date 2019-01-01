麻坡卫局：免受对付．须张贴标准禁烟牌 麻坡卫生局局长诺海达指出，错误张贴不符合规格禁烟告示牌的食肆业者必须遵守法令，重新换上符合标准的告示牌，以免遭受对付。

诺海达（中）在颜志炜（左）及何建财（右）的陪同下，讲解新禁烟令的指南。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡1日讯）麻坡卫生局局长诺海达指出，错误张贴不符合规格禁烟告示牌的食肆业者必须遵守法令，重新换上符合标准的告示牌，以免遭受对付。

广告

她说，食肆业者须根据卫生部条例所阐明的尺寸，即张贴40公分X50公分的禁烟告示牌，初犯者将会给予警告，随后有关业者必须遵循条例，更正错误的告示牌。

诺海达今日在该局召开记者会，进一步说明食肆禁烟令的指南时，这么指出。出席者包括麻坡卫生局执法组主任何建财及市议员颜志炜。

她指出，该局今日共派出19名执法人员，分成6组前往贪食街及四马路展开执法行动，在检查53家食肆店时，9名业者因未张贴禁烟告示牌而接获警告罚单，另有两名烟客在巴士站范围抽烟被取缔，其中一人未成年。

“为了让民众及食肆业者进一步了解新禁烟令，麻坡卫生局与市议会将定于1月6日联办讲座会，并邀请所有餐饮业者参加，希望通过教育和宣导，达到更好的成效。”

她说，当局扩大禁烟区的用意是为了保护在外用餐的民众，尤其是孕妇及小孩群体，避免他们吸入二手烟，希望食肆业者和民众能够加以配合，一同营造更健康的社区环境。