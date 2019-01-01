乌节路公共场所禁烟．50分钟劝诫20烟客 有不少公众和游客不知今天是乌节路公共场所被划为禁烟区首日，仍在沿路商场外走道吸烟。其中一组国家环境局执法人员在50分钟内就劝告约20名烟客到特定吸烟区内吸烟。

国家环境局今天派出执法人员到乌节路，向烟客告知乌节路公共场所被划为禁烟区的条例，并派发列有特定吸烟区的小册子给不知情的烟客，让他们了解可以到哪里吸烟。

（新加坡1日讯）有不少公众和游客不知今天是乌节路公共场所被划为禁烟区首日，仍在沿路商场外走道吸烟。其中一组国家环境局执法人员在50分钟内就劝告约20名烟客到特定吸烟区内吸烟。

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国家环境局在乌节路公共场所被划为禁烟区首日派出执法人员和义工沿路向不知情的烟客解释新条例，也派发小手册给烟客，方便他们了解超过40个特定吸烟区位置。

根据记者观察，从今早11时至约11时50分，有不少烟客仍在爱雍、乌节、威士马广场和义安城外吸烟。他们在受访时都对新条例表示不知情。

在义安城做兼职工的刘家庆（22岁，学生）就表示，他每天都会抽烟四五次，一般会选择义安城外的走道抽，因为比较靠近他的工作地点。

他说，他之后会到特定吸烟区吸烟，也了解二手烟其实对沿途公众的健康不好。

每逢星期天会和朋友到乌节路的菲律宾籍女佣珍莉（32岁）则说，有些垃圾桶没有禁烟贴纸，她以为没有贴纸的垃圾桶附近可以吸烟。

不知情公众多是外国人

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沿街路向烟客解释新条例的国家环境局执法人员也透露，大部份不知情的公众多数是外国人。他们都在了解新条例后将烟灭了，有些也询问特定吸烟区在哪里。

禁烟令推行的首三个月，在刚被划为禁烟区的范围内吸烟的人将接到口头警告，被警告过的重犯者可被罚款最高1000元（约3000令吉）。在巴士站和有盖走廊等现有禁烟区吸烟的人，则按现行条例处分。