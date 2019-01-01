赛富丁：商马新争端‧ “8日晤狮城外长” 外交部长拿督赛富丁透露，他将于本月8日到新加坡会见该国外交部长维文，以商讨马新两国之间最近的各种争端，其中包括实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷。

赛富丁（右）与中六学生交流，让中学生感受到他的亲和力。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹1日讯）外交部长拿督赛富丁透露，他将于本月8日到新加坡会见该国外交部长维文，以商讨马新两国之间最近的各种争端，其中包括实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷。

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他说，我国反对新加坡的建议，因为有关机场着陆程序涉及使用我国，即巴西古当的领空。

“我国把巴西古当领空列为管制区，这将对新加坡带来问题。无论如何，我有信心马新两国的课题都可以坐下好好谈，共同寻找双赢的结果。”

他于今日出席阿斯达娜国中中六开课礼后说，我国的外交政策有三大重点，一是国家独立及人民安全，二是照顾国家利益，尤其是经济方面，以及三是维护国家及民族尊严。

因此，他说，我国向来都以中庸的态度去处理国际问题及纠纷，包括处理马新关系。

“我对新加坡总理元旦献词表示欢迎，他的谈话是在该国副总理张志贤于昨天与首相敦马哈迪面对面进行会谈后所发表的，而我8日到新加坡则是延续昨天的会谈。”