没征同意不接受遭处分．教部跨州调派师训讲师惹怨 大马师训学院（IPGM）在近日进行“全国学院讲师重组计划”中，在没有得到讲师的同意下擅自做出跨州调派讲师的安排，更以“不接受调派”就等同于“违抗教育部指示”，并会遭到纪律处分；这项规定调派，也瞬间引起怨声连连。

教育部在一项公函中清楚阐明，被调派至其他州属师训学院的讲师，必须遵守指示，否则将会遭到纪律处分。（图：星洲日报）

（吉隆坡1日讯）大马师训学院（IPGM）在近日进行“全国学院讲师重组计划”中，在没有得到讲师的同意下擅自做出跨州调派讲师的安排，更以“不接受调派”就等同于“违抗教育部指示”，并会遭到纪律处分；这项规定调派，也瞬间引起怨声连连。

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调派今生效没阐明理由

消息向《星洲日报》指出，教育部于2018年12月13日向特殊教育师训学院的讲师发出调派通知，而该部在没有给予理由的情况下，阐明所有调派将会在明天（2日）起生效。

消息说，跨州调动的讲师除了从吉隆坡和芙蓉调派至怡保、也有的是从吉隆坡、吉打和芙蓉调派至彭亨立卑的师训学院等。

目前，教育部师训组在全马各州设有27所师训学院，并为政府中及小学培训符合资格的教师。

消息指出，任何重组或转型计划会在师资方面做出调整。但目前最大的问题是，该部做出的调整根本没有获得讲师们的同意。

“我们是老师的老师，除了第一次的调派，老师们的调派都是自己申请和要求的，如今执教20多年的讲师竟被强制调派至其他州属，试问我们如何在学员们面前抬头？”

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根据教育部所发出的通知信函阐明，属于DG44级别教育服务官员（PPP）身份的讲师在被调派至另一所师训学院之后，仍然属于同一级别。

信函指出，相关讲师必须接受这项安排，否则他们将会被视为违反1993年公务员条例第（4）（2）（i）条文（操守与纪律），该条文列明：“官员不能违反命令，或做出任何被定义是违抗行为的表现”。

符资格讲师申请反没下文

一名接获此调派通知信的讲师受询时说，他是在昨天（31日）才接获这封志期12月13日的信函，有些讲师则是于12月中旬收到通知，但调派生效期都是在2019年1月2日。

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他表示，事实上有不少符合资格的讲师申请到特定的师训学院讲课，但却没有消息，反而是没有申请调派的讲师，却无故受牵连。

“为何不安排他们去填补有关学院的讲师空缺？却反要我们离乡背井过去呢？对于有家庭的讲师而言，更是苦不堪言。如果我们不肯报到，就被当作违抗指示？”

他指出，师训学院并没有考量到讲师们的处境，只以某学院缺乏师资而任意调派，而且，他们原本所执教的学院也没有被关闭。

另一名受影响的讲师指出，教育部应该尊重讲师的意愿，让他们决定是否愿意接受跨州调派，或选择留在原本的学院。

根据教育部于2013年公布的《2013至2025年教育蓝图报告》，在发展学校成功模式的第二阶段即2016至2020年期间，教育部将会实行国家教育结构的改变，并会为41万名教师和1万名校长做出新的职业生涯配套，而教育部将会进行重组结构。