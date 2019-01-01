陈清木：政治是我使命‧新前总统候选人弃医从政 告别近50年的行医生涯，前总统选举候选人陈清木医生将弃医从政。

陈清木在2018年的最后一天说她永久地挂起了听诊器，告别近50年的行医生涯。（图：陈清木脸书）

（新加坡1日讯）告别近50年的行医生涯，前总统选举候选人陈清木医生将弃医从政。

广告

陈清木昨天在个人脸书发表贴文，回顾他自1971年在林厝港乡村开设首家诊所以来的行医之路。

他透露，2018年的最后一天，他“永久地挂起了听诊器”，过去几周也有许多老病患问他弃医后的打算。

“我告诉他们，退休对我而言从来不是选择，我只是将角色从服务病患转为服务人民。我常说，医学是我的至爱，但政治是我的使命。”

陈清木强调，国家和人民的福祉是他的首要考量。“我期待在新一年以新的方式为新加坡服务。”

陈清木的这则贴文，被视为是他有意在新加坡政坛扮演更积极角色的声明。

现年78岁的他，曾在人民行动党旗帜下担任国会议员长达26年。他卸下议员职务后，于2011年竞逐民选总统，但以微差败给当选的陈庆炎博士。去年7月，新加坡七个反对党的领袖和代表邀请陈清木领导反对党联盟，不过他未表态是否接受。