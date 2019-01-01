马智礼：改变心态应对废考．教师家长应关注学习进度 教育部长马智礼强调，教育部从今年新学年开始废除小学第一阶段的应试制度，学校教师及家长都必须改变心态来应对这项转变，把更多专注力放在学生及孩子的学习上。

马智礼（坐者）当起老师，在课堂上与学生看图说故事。（图：星洲日报）

（柔佛．东甲1日讯）教育部长马智礼强调，教育部从今年新学年开始废除小学第一阶段的应试制度，学校教师及家长都必须改变心态来应对这项转变，把更多专注力放在学生及孩子的学习上。

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他今早巡视东甲礼让国小新学年开学情况后表示，教育部取消应试考试制度主要是希望让学生能快乐学习，教师及家长应配合该部门推行这项制度，而非以考试作为衡量学生学习基础。

他说，教师及家长可以把时间专注在学习上，开拓更广阔视野，鼓励学生多阅读，家长也应把握孩子的学习机会。

马智礼指出：“当孩子生日或者要给孩子一些奖励，家长不妨购买课外读物及书本给孩子作为奖励，养成孩子有阅读习惯。”

他说，该部门于2021年全面落实白鞋换黑鞋政策是次要问题，这两年的缓冲期学生的鞋袜及校鞋颜色可以黑白搭配，最重要是各方能适应新的教育改革制度。

他针对首相马哈迪日前建议改革教育课程，不再局限于宗教课表示，由专家学者组成的国家教育政策检讨委员会正努力探讨此事，该部门将会公布详情。

他透露，教育部将在1月14日公布9项减轻教师文书工作的介入方案中，也会为全国教师捎来好消息，希望教师们拭目以待。

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此外，马智礼趁着元旦全柔各源流学校开课日，走访东甲市区礼让国小，了解当地学校新生开课情况，并与学生互动频密。