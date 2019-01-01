“卡通人物”迎新生．首日上学堂不心慌 新学年开课，“蜘蛛侠”、“金刚战士”、“米奇”、“米妮”竟现身校园，一扫“龙子龙女们”抗拒、害怕到学校的心理，学生们的心情似乎都好起来了呢！

摸摸头，小朋友要乖乖上学哦！（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁、瓜拉登嘉楼1日讯）新学年开课，“蜘蛛侠”、“金刚战士”、“米奇”、“米妮”竟现身校园，一扫“龙子龙女们”抗拒、害怕到学校的心理，学生们的心情似乎都好起来了呢！

广告

蜘蛛侠金刚战士引围观

不管是幼儿园或一年级新生，他们往往要在新学年开课时面对新环境、新朋友，加上家长又不在身边，多少会感到害怕甚至哭闹。

为此，哥打峇鲁中华小学在新学年开课的第一天，特安排角色扮演者装扮成了“蜘蛛侠”和“金刚战士”到校，以安抚学生们紧张的心情。

学生们在校园内看见“蜘蛛侠”和“金刚战士”，马上引来围观，学生们也高兴得纷纷要求合影。

哥打峇鲁中华小学今年一共迎来227位一年级生。

由于新生是“龙宝宝”的关系，所以新生人数也比以往多。过去，中华小学一般限制学生人数在200人左右。

广告

家長充當攝影師，學生們紛紛與“蜘蛛俠”和“金剛戰士”合照。（圖：星洲日報）

米奇與米妮到瓜登蘇丹蘇萊曼國小一校迎接學生們開學。（圖：星洲日報）



米奇米妮波力吸睛

与此同时，古邦阁亮国小三校今日也安排了“米奇”、“米妮”和“救援小英雄波力Poli”

到校，迎接全校1443名学生。

3个卡通人物的出现，马上吸住学生们的眼球。

广告

该校校长慕兹里慕斯达法说，校方已一连5年，在新生开课日当天安排“卡通人物”到校，以协助低年纪新生舒缓张的心情，以便更快的投入学校环境。

他说，很多孩子第一次踏入校园，他们会害怕、哭闹，不过当他们看到“卡通人物”时，他们一般都很开心，成功分散了注意力。

另一方面，登嘉楼州的苏丹苏莱曼国小一校特别请人到学校扮演“米奇、米妮”，舒缓一年级新生的紧张情绪。

校长莫哈末卡比迪受询时表示，“米奇、米妮”一早6时45分就在校门口迎接1300学生，然后连同学生们到礼堂进行活动。

他说，这是该校第二次请人在开学日进行角色扮演，去年首次角色扮演是蜘蛛人，可是去年开学日当天下雨，蜘蛛人无法像米奇及米妮，在大门迎接学生。

“去年我们首次在开学日请人扮演卡通人物，取得很好的效果，一年级新生看到熟悉的卡通人物出现校园，觉得上学很有趣，他们不会在父母离开时哭哭啼啼。”

他说，既然这项举动获得好的回响，校方与家教协会往后每年开学日将会继续这么做，让校园在开学的第一天充满欢乐。