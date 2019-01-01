遭性侵经历拍宣导视频‧女戏剧生促遏止性暴力 谈及为何那么敢于揭开性侵的伤疤，张彤（24岁，文案员）告诉记者：“这是我认为当时所发生的事，他必须接受。”

张彤勇敢直视性侵经历，通过视频现身说法给其他受害者勇气。

（新加坡1日讯）17岁结交了亲密男友，却在一次争吵后遭对方“硬来”。

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戏剧学院毕业生直视自己的心理创伤，甚至把这段经历当作表演灵感，邀请“施暴者”前去观戏。

谈及为何那么敢于揭开性侵的伤疤，张彤（24岁，文案员）告诉记者：“这是我认为当时所发生的事，他必须接受。”

邀“施暴者”前来观戏

拥有跆拳道黑带的她，在那惊慌无助的一小时曾死劲反抗，最终却只能无奈等前男友“完事”，以免遭受更严重的伤害。

“我一直说不要，但他根本听不进去，还以为强势一点，我就会同意。”

事发后，张彤只感到头脑一片混乱，不知道对方为何那样对待她。面对深爱和信赖的人伤害，她随后本能地封存这段记忆，也在事发隔年提出分手。

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高中毕业后的两年空档（gap year）期间，她当时所承受的伤害才开始显现，晚上还常做恶梦。她最初甚至质疑自己的记忆，翻看日记才恍然醒悟。

于是，她找前男友对峙好几次。

对方最初避而不谈，即使后来认了这件事，但坚持否认强奸，让她非常失望。

后来上戏剧学院时，她为把性侵问题融入表演中，与同学和老师开诚布公地说明自己的经历，获得大家的支持。

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“当时筹备这个表演的其中一个目的，就是想让前男友观看，我也主动邀请他，而他全程看完了。”

两情相悦也存在性侵

张彤认为应教育公众，不是每个性侵受害者会出现同样反应。“或许我没有表现出很受伤的样子，令他误以为我没事，其实不然。”

张彤想改变人们对性暴力的误解，因为即使是两情相悦也存在性侵。她说，人们往往会劝受害者报警，但事情没那么简单，就如她当年在事发后，根本无法理清思绪。

“我们才17岁，对方还是我的男友，所以仍抱一丝希望他会改过。没有报警，不代表我的经历就该当没发生过。”

妇女行动及研究协会（AWARE，简称妇协）今年初广招曾遭性侵或性骚扰的女性，露脸接受视频访问，作为“Aimfor Zero”停止性暴力宣导活动的一部份。

张彤虽已有心理准备，但也考虑了几天，因为她还未向亲人提及此事，担心他们难以接受。她也担心被贴上标签或影响事业。

张彤感恩这些年获得朋友的一路陪伴和扶持，因此希望与其他受害者分享支持的力量。“很庆幸至今得到很多人的鼓励。”

宣导视频改善父女关系

家庭教育传统且保守，性侵是难以启齿的话题，宣导活动视频反而改善了父女关系。

视频自上个月底上载到网络至今，最让张彤感到意外的是获得家人的支持。在此之前，她根本不敢告诉父母或其他亲人。

张彤父母看到视频后，父亲主动找她，问为何当初不告诉家人。“我回答他，觉得没有这个空间，然后他只是默默地听着。”

她原以为会面对父亲的责问，反而却得到最强有力的支持。

尽管改变大众对性侵的看法仍要走很长的一段路，张彤认为，自己所做的都是值得的，至少人们愿意开始对话。

“如果没有这个宣导活动，我也不会有机会同父亲把话说清楚。”