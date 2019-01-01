烧国旗自拍比赞？ 加总理遭合成照恶搞 加拿大总理杜鲁多（JustinTrudeau）和燃烧加拿大国旗开心自拍比赞？又是恶搞合成照！

如果将两张不同的照片对比在一起，显然发现是合成照。（照片取自网站Snopes）

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）加拿大总理杜鲁多（JustinTrudeau）和燃烧加拿大国旗开心自拍比赞？又是恶搞合成照！

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日前，杜鲁多自拍事件引发一场政治风波，原本他是蹲伏在其第四位曾祖母墓碑前摆姿势照相，不过，该张照片却遭有心人与另一张燃烧加拿大国旗的照片合成，引起极大争议。

美国打假新闻网站Snopes已经证实，该图片并非真正的照片，而是由至少两个不同图像的照片所合成。

根据CTV新闻记者凯文（Kevin Gallagher）在推特上发布的原照，杜鲁多蹲伏的照片是于2018年11月访问新加坡期间所拍摄。当时，他正在其第四位曾祖母的墓碑前拍照。

至于燃烧加拿大国旗的照片则是于2010年7月在加拿大多伦多举行的G20峰会抗议期间，由温哥华媒体合作社“Tami Starlight”所拍摄。

值得一提的，燃烧旗帜的照片也是在杜鲁多当上加拿大总理的前几年就已存在。因此，关于杜鲁多和燃烧旗帜照片一事，根本不合理。

在杜鲁多分享其在新加坡的自拍照后，有不少人批评他在访问新加坡纪念馆的行为是粗鲁和孤傲的，包括将他的自拍照和燃烧加拿大国旗的照片合成一起。