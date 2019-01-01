网传死讯遗产捐特朗普‧美乡村歌后仍活着 美国传奇乡村歌后洛丽泰琳恩（Loretta Lynn）惊传死讯，还谣传她把名下所有遗产捐给美国总统特朗普，作为其2020年连任总统竞选的费用，打假网站Snopes对此澄清，这是一则假新闻。

《美国最后一道防线》网站报道洛丽泰琳恩已过世，并把自己名下遗产捐给美国总统特朗普，其实这是一则假新闻。

（雪兰莪‧八打灵再也1日讯）美国传奇乡村歌后洛丽泰琳恩（Loretta Lynn）惊传死讯，还谣传她把名下所有遗产捐给美国总统特朗普，作为其2020年连任总统竞选的费用，打假网站Snopes对此澄清，这是一则假新闻。

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根据《美国最后一道防线》网站在2018年12月30日刊登的报道，洛丽泰琳恩在2018年12月29日进入临终关怀医院，期许自己在最后一两个月享受吗啡滴的乐趣，怎知在30日一早就在床上微笑过世，并留下了一张纸条给粉丝们。

信条上表示：“亲爱的粉丝，我要死去了，如果总统是其他人，我不会那么好，但现在是美好的特朗普，请大家在下届选举支持他。”

该网站说，洛丽泰捐出所有遗产给2020年“让美国再次伟大”（MAGA）集会活动，还呼吁人们不管有数美元或数百万美元，都给予特朗普。

现年86岁非97岁

根据网站所示，97岁的洛丽泰琳恩曾是一名服役12年的退伍军人，于1943年二战期间在意大利的海岸警卫队服役，接着她转战歌坛，专辑多次获得白金奖。

“她将葬在密西西比州的国家公墓，尼米兹号航空母舰为了纪念她而向古巴发射21枚砲弹，同时特朗普下令国家降半旗，以及海岸警卫队放假一天。”

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Snopes日前澄清，《美国最后一道防线》是垃圾新闻网站的一分子，其网站所报道的新闻皆不可信。

Snopes表示，洛丽泰琳恩现年是86岁，非网站所述的97岁，而她在数月前曾短暂入院，但现在仍活着。

根据洛丽泰琳恩于今日在脸书的贴文，丝毫没有受到流言的影响，以一首她早期演唱的《生日快乐》祝福人们新年快乐，而自己和家人在家享受安静的跨年。

洛丽泰琳恩曾在2018年12月7日表示，《Wouldn’t It BeGreat》主题曲入选美国音乐界权威奖项之一格莱美奖的‘最佳乡村独奏表演’，是有史以来最好的圣诞礼物。”

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