隆市交警凌晨检举‧逮15违例司机骑士 隆市交警组今日凌晨在跨年倒数庆典活动结束后，在市中心多处展开检举行动，总共逮捕15名违例驾驶人士，包括5名分别危险驾驶及使用假车牌的摩哆车骑士，以及10名醉酒驾驶的轿车司机。

交警要求1名轿车司机进行酒测。（图：星洲日报）

（吉隆坡1日讯）隆市交警组今日凌晨在跨年倒数庆典活动结束后，在市中心多处展开检举行动，总共逮捕15名违例驾驶人士，包括5名分别危险驾驶及使用假车牌的摩哆车骑士，以及10名醉酒驾驶的轿车司机。

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警方检举的地点，分别为独立广场周边与孟沙路一带，取缔行动由凌晨1时进行至清晨6时。

市警交通调查及执法组主任祖基菲里助理总监说，交警在独立广场的拉惹劳勿路与古晋路，先后逮捕3名使用假车牌的摩哆车骑士，他们年龄分别为21岁（操作员）、18岁（店员）及20岁（招待员），都是巫裔，3人将在1987年陆路交通法令第108条文（使用假车牌）及1955年轻微罪行法令第29（1）条文（拥有来历不明摩哆车）下被调查。

5人拒酒测 5人不过关

他说，另有2名年轻男子，因在公路骑摩哆车表演特技危险驾驶被捕，前者（中学生，16岁）载着同龄同学，在拉惹劳勿路与金马路交界处表演特技被捕，另1名印裔男子（20岁，店员）载着17岁学生友人，在拉惹劳勿路与苏丹依斯迈路交界处被捕。

至于交警在取缔醉酒司机行动中，共检查了22人，其中10人被捕，当中有5人因酒精检测不过关，另外5人则拒绝进行酒测而被警方逮捕。

交警设路障检查来往的车辆。（图：星洲日报）