打前妻 揍岳母‧暴力男认罪候判 活动管理公司老板竟是暴力男，骚扰前妻和未婚妻，并对她们使用暴力，就连前岳母也遭他毒手，被他挥拳打断鼻梁。

（新加坡1日讯）活动管理公司老板竟是暴力男，骚扰前妻和未婚妻，并对她们使用暴力，就连前岳母也遭他毒手，被他挥拳打断鼻梁。

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32岁的被告昨天承认22项控状，包括蓄意重伤、骚扰、违反保护令、蓄意伤人、偷窃、冒充中央肃毒局人员和非法拥有他人身份证、驾照和工作准证，以及拥有危险武器等。他昨天认罪，控方促请法官判监29个月、鞭打六下和罚款。法官案展本月4日下判。

被告案发时独资经营活动管理公司，他曾因攻击公务员于2015年初入狱九个月，同年8月出狱后，他屡次骚扰前妻，结果前妻于10月2日向法庭申请加速保护令，制止被告对她和女儿动粗。

被告听说了申请保护令一事，10月1日便上门找前妻和女儿，但她们不在家，被告便询问前岳母（56岁）两人在哪里，但对方不肯告知，被告大骂对方，结果前岳母掴了他一巴掌，气得被告挥拳打了她脸部两下，导致她跌倒在地，鼻梁也骨折。一个多月后，被告也对前妻动粗，挥拳打前妻颈项。

2017年3月13日，包括女心理学家路易丝在内的社会与家庭发展部人员和被告见面，以批评估他的心理状况，当时被告的未婚妻陪同他去。

其间，被告未婚妻告诉该部门人员，自己也曾遭被告打，她女儿也可作证。儿童保护员娜蒂尔要带她的女儿去报警，但她女儿害怕被告而不敢备案。

被告获悉此事，他冒用未婚妻的名义发短信给心理学家路易丝要对方回电，过后他在电话里指责儿童保护员娜蒂尔和未婚妻的女儿串通报警捉他，他认为儿童保护服务组想毁掉他的声誉，恫言道：“假如我要的话，我会找人在社会与家庭发展部大厦外面等候娜蒂尔，然后殴打她。”

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路易丝清楚被告有暴力倾向，立刻将此事告知娜蒂尔和其他儿童保护员。

醉酒拒付车资

抓德士司机头撞栏杆

被告喝醉酒后不付车资，还紧箍德士司机的颈项，三次抓他头去撞铁栏杆。

2017年6月17日凌晨1时，德士司机钟业吉（50岁）在小印度载被告到杨厝港。

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德士抵达目的地，被告因喝醉酒睡在德士内，德士司机去摇醒他因而惹恼被告，被告不付22元（约66令吉）车资便下车离开，司机马上阻止，被告因此紧箍司机的颈，三次抓他头去撞路旁的铁栏杆后离开现场。

被告也曾冒充中央肃毒局人员索钱。同年8月26日，一名男子阿拉威在盛港组屋楼下等候朋友，被告走上前自称是肃毒局人员，指对方吸毒要逮捕他，他也称阿拉威要等的人因贩毒被捕。

被告甚至掏出手铐，铐住自己的左手腕和阿拉威的右手腕，并假装搜查对方钱包，然后还用手机联系另一名“查案人员”叫肖恩，肖恩要阿拉威付5000元（约1万5000令吉）以便协助摆平此事。

8月28日，阿拉威接到“肖恩”的索钱电话，否则向肃毒局举报，阿拉威过后报警揭发。

住家搜出31张他人证件

警方在被告住家搜出各一把弯刀、巴冷刀和大镰刀，以及31张其他人的证件。

去年6月28日，被告和未婚妻吵架后用手掌掴她，结果未婚妻报警。警方上门调查，在房间发现弯刀、巴冷刀和大镰刀各一把。

警方也在衣柜的抽屉搜出31张属于别人的证件，包括驾照、就业准证、工作准证、学生证、护照和新加坡身份证等。