图跨过天井口进6楼泳池‧青年失足坠楼死 一名19岁华裔青年欲与亲友在公寓的6楼泳池畔参与倒数跨年烤肉会，却因没携带门卡而尝试跨过该楼一道直通底层的天井，打算进入泳池庆祝会场时，失足坠落底层丧命。

死者欲跨越的天井口，设在一道铁门旁，四周有花圃围绕。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山1日讯）一名19岁华裔青年欲与亲友在公寓的6楼泳池畔参与倒数跨年烤肉会，却因没携带门卡而尝试跨过该楼一道直通底层的天井，打算进入泳池庆祝会场时，失足坠落底层丧命。

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死者何财平（译音）来自砂拉越美里，生前在新加坡一家工厂工作。

新山北区警区主任莫哈末泰益指出，死者于昨晚8时与亲戚朋友，在新山柏伶花园嘉玛路一幢公寓6楼的泳池畔，举行跨年庆祝会。

他说，到了晚上10时30分，死者与亲友一起到13楼参观亲戚的新居，约11时15分，众人陆续回到6楼准备倒数迎新年。

“其他亲戚使用电梯下楼，死者却与一名朋友走楼梯竞跑，看谁先到目的地。”

天井直通底层

泰益表示，来到6楼泳池铁门口时，死者和朋友由于没有通关的门卡，死者于是跨越铁门旁一个直通底层的天井，打算进入泳池庆祝会场，不料失足坠落底层丧命。

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新山苏丹后阿米娜医院（中央医院）的救护人员接获投报抵达现场，证实死者已毙命，随后由警方黑车送往医院剖验查明死因。

警方目前将这起案件列为猝死案处理。

死者的亲人今天在医院太平间办理领尸手续时，对原本是喜庆的活动演变成悲剧，感到非常伤痛，不愿接受媒体访问。

据了解，有关的天井约莫有一米见方，死者遗体将运返家乡处理后事。