3天未上班‧女销售员卧尸宿舍 一名印尼籍女销售员3天未上班，雇主因此向警方报案才进而揭发她遭人杀害，双手被捆绑，嘴被布块塞住，半裸卧尸员工宿舍的房间内。

（雪兰莪‧加影1日讯）一名印尼籍女销售员3天未上班，雇主因此向警方报案才进而揭发她遭人杀害，双手被捆绑，嘴被布块塞住，半裸卧尸员工宿舍的房间内。

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这起命案于昨日下午6时24分在流古路（Jalan Reko）的一间员工宿舍被揭发。

加影警区副主任沙比里警监指出，999紧急反应系统（MERS）接获一名家具店的巫裔业者投报，指他的印尼籍员工已3天未上班。

“警方随即到员工宿舍调查，发现死者半裸卧尸在房间内，双手被布料捆绑，嘴里被布块塞住，不过现场并没有搜获死者的证件。”

他说，警方初步调查，发现死者（30余岁）独居在命案地点，最后出现的时间是上周四（27日）晚上9时。

“遗体于今天在沙登医院进行解剖，以鉴定死因。”

他补充，警方目前援引刑事法典第302（谋杀）条文调查此案，并希望知情者可联系查案官依斯曼阿末助理警监019-2306107提供消息。