改革慢半拍‧西川恐丢CEO 日产汽车前董事长高恩已被逮捕一个多月，这起事件不只是日产的危机，也是让整个雷诺─日产联盟的危机。酿出这么大的风波，日产首席执行员西川广人也难辞其咎，距离他下台的日子可能屈指可数。

（东京31日讯）日产汽车前董事长高恩已被逮捕一个多月，这起事件不只是日产的危机，也是让整个雷诺─日产联盟的危机。酿出这么大的风波，日产首席执行员西川广人也难辞其咎，距离他下台的日子可能屈指可数。

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西川12月中飞往荷兰阿姆斯特丹的联盟总部，向集团和雷诺高层解释高恩事件。他未能在被雷诺主动要求前就赴总部拜访，加深外界对他处理丑闻能力的质疑。

雷诺对日产的态度明显转为感到失望。

雷诺对日产态度失望

若这整场灾难真的如分析师所料，是日产对掌握43%股权的大股东雷诺的反叛，那么西川确实已让这起事件变得前途未卜。

在17日的董事会后，西川未宣布取代高恩的人选，而是宣布将在明年3月底前成立一个7名成员的外部专家委员会，负责汇整有关董事薪酬、董事提名和其他治理措施的提案。在许多分析师眼中，这只是西川用来争取更多时间反应雷诺要求召开紧急股东会的缓兵之计。

无论是临时股东大会或选任新董事长，都将可能撼动原本因为高恩考虑合并两家公司而面临紧张的联盟关系。

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若日产的委员会真的成立，公司治理专家说，届时需提更全面性的变革，将包括西川在内的整个董事会大改革。英国投资集团Governance for Owners日本子公司董事代表小口俊朗说：“企业治理的精髓就在于制衡，若太多权力都集中在董事长，董事会成员就应该要负责。”

小口说，这样的治理危机发生在一般公司上，管理高层应引咎下台，但日产并不是一般公司，其命运和每项决定都与其最大的法国股东错综相连在一起。基于这点，一些日产员工希望西川能够接下领导角色，重新平衡日产在联盟伙伴关系中的重量。

麦格理集团分析师路易斯说：“西川能否留任将决定于投资者是否相信他被高恩所做所为蒙在鼓里及他是否知情不报。”