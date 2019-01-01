韩国10大财阀市值蒸发6819亿 韩国KOSPI指数封关，全月下跌2.66%，第四季季大跌12.89%，今年全年重挫17.28%，股市重摔也让韩国财阀市值蒸发近两百兆韩元，损失惨重。

（首尔31日讯）韩国KOSPI指数封关，全月下跌2.66%，第四季季大跌12.89%，今年全年重挫17.28%，股市重摔也让韩国财阀市值蒸发近两百兆韩元，损失惨重。

广告

韩国股市周一及周二（12月31日及1月1日）休市，明年周三（1月2日）恢复交易，但是开市时间延后一小时，改为当地时间上午10点（大马时间上午9点），收盘时间则维持不变。

今年韩股惨摔，企业市值大缩水。FnGuide数据显示，截至上周三（26日），韩国前10大财阀98家上市企业的合并市值为743.68兆韩元（约2.76兆令吉），和今年初的927.18兆韩元相比，市值蒸发19.27%、达183.49兆韩元（约6819亿令吉）。

损失半数来自三星三星集团关系企业占KOSPI总市值的33%，183.49兆韩元的损失，有半数以上都来自三星集团。

三星电子今年全年惨跌24.06%；SK海力士全年跌20.92%。