电商加持‧美国掀仓储淘金热 拜电子商务的快速成长发展所赐，美国正掀起一波“仓储淘金热”。以仓储空间为主的商用不动产租金涨幅达到两位数，待租空间也降至史上低点。在其他房产趋软之际，新投资者正争相涌入这块市场。

（纽约31日讯）拜电子商务的快速成长发展所赐，美国正掀起一波“仓储淘金热”。以仓储空间为主的商用不动产租金涨幅达到两位数，待租空间也降至史上低点。在其他房产趋软之际，新投资者正争相涌入这块市场。

广告

金融时报报道，投资管理机构TH不动产预估，今年投资仓储空间的整体获利，将会是其他美国房产的两倍。

退休基金房产学会（PREA）更预测，至少到2022年底前，仓储空间的获利表现都将超越其他房产类别。

办公室改建仓储

虽然消费者转往线上购物，让零售业不动产市场遭受企业破产和实体门市倒闭的打击，但反过来却也促成了这一波仓储空间热潮。由于需求太强，一些开发商甚至采取了前所未有的举动：把办公室房产改建为仓储空间。

XPO物流首席执行员凯德威尔表示，电商事业目前约占该公司营运比重的30%，该公司平均每周新增两座仓储设施，“消费者需求点燃了零售业和电商的惊人成长”。

电商也快速改变零售业和物流业的原则。厂商正拚命寻找大量邻近顾客的仓储空间，以处理数量不断增长、时限不断紧缩的“最后一哩路”递送作业。

广告

亚马逊每天出货

为了跟上电商龙头亚马逊的步伐，过去习惯只需每周出货一次到门市的零售业者，现在变成要每天出货，必须确保的库存空间也比实体门市时代高很多，许多厂商采取的比率是三比一，当中包括为了处理线上顾客退货而保有的额外空间。

丹席格以纽泽西为例，在2012年以前，亚马逊并未在当地有任何一座仓储，现在却有九座，且只要亚马逊去了哪里，竞争对手通常会快速跟进，形成一座座仓储聚落。