跨年夜住旅馆‧迈阿密海滩最贵 Cheaphotels.org的最新调查显示，新年夜住宿旅馆，迈阿密海滩是全球最贵城市，旅客平均一晚需支付281美元；悉尼排第二，平均一晚274美元；迪拜第三贵，要价272美元，比起1月的其他日子，住宿费涨价幅度高达234%。

（纽约31日讯）Cheaphotels.org的最新调查显示，新年夜住宿旅馆，迈阿密海滩是全球最贵城市，旅客平均一晚需支付281美元；悉尼排第二，平均一晚274美元；迪拜第三贵，要价272美元，比起1月的其他日子，住宿费涨价幅度高达234%。

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悉尼第二 迪拜第三

台北的旅馆费用是每晚175美元，相对于1月的其他日子，涨价幅度却将近500%，排全球第一。涨幅同样可观的是英国苏格兰首府爱丁堡，旅客每晚必须支付204美元参加该市闻名遐迩的Hogmanay庆典，比起1月其他日子，涨幅是423%。

价格最亲民的地方是美南国家哥伦比亚的首都波哥大，新年夜旅馆住宿平均只需支付27美元。

这份调查是针对全球50大城市、12月30到1月2日最便宜双人房住3晚来计算。仅有位于市中心、旅客平均评价为正面的三星级以上旅馆才能列入调查。