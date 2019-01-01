利空罩顶‧美企获利难逃衰退 随着美股下跌，分析师也持续下修企业获利预估，甚至预测会发生获利衰退。

（美国‧纽约1日讯）随着美股下跌，分析师也持续下修企业获利预估，甚至预测会发生获利衰退。

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据FactSet的数据显示，分析师12月时将标普500大企业一半以上公司2019年的获利预估都调低。

目前分析师预估企业获利将成长7.8%，比9月时的10.1%大幅下降，也远低于2018年的22%。

投资者担心企业获利展望还会进一步恶化。摩根士丹利分析师目前预测，2019年企业获利衰退的几率超过50%，即连续两季企业获利比去年同期下降。

嘉信集团全球投资策略长克兰托普表示，“并不必然会发生获利衰退；但如果指标以目前的速度继续下降，恐怕很难避免这种结果”。

美银美林12月基金经理人调查显示，经理人的展望是2008年来最悲观的一次。利空因素包括劳动及进口原料成本上升，获利基期提高，及国外经济成长下滑。

半世纪以来企业获利衰退通常与经济衰退同时发生，但也并非必然。上次发生获利衰退是在2015及2016年，主因国际油价重挫，使能源业陷入亏损，但经济仍持续成长。标普指数一度大跌14%，但之后又回升，到2016年底时企业获利反而成长9.5%。

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分析师指出，目前标普指数已比9月高点回档15%，因此企业获利下修的利空已经有所反应。2019年企业获利下修仍以能源及原料类股为主。

另一项不利于企业获利展望的因素，则是分析师通常在年初时会过于乐观；历年来年初时的预估获利成长率比实际数字平均偏高5.5个百分点。

其他得担心的因素包括收益率曲线接近逆转，及制造业景气偏弱。杜克大学对企业财务长的调查显示，近半数受访者相信2019年底时会发生经济衰退。

国外经济情势也更加恶化，包括中国成长加速减缓，意大利在衰退边缘徘徊。由于500大企业37%的营收来自海外，获利自然受影响。目前欧洲逼近获利衰退，德意志银行预估2019年欧洲企业获利成长率仅1%。