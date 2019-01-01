车市洗牌‧燃油车销量恐触顶 随着中国、美国及欧洲等全球3大市场需求停滞，以及汽车制造商竞相增产电动车，全球燃油车的销售可能已经触顶。

（美国‧纽约1日讯）随着中国、美国及欧洲等全球3大市场需求停滞，以及汽车制造商竞相增产电动车，全球燃油车的销售可能已经触顶。

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英国汽车调研公司Jato Dynamics分析师穆纳兹说：“根据2018年初至10月销量及11、12月的预估，2018年燃油车销量恐将触顶。今年初对国际车市的乐观情绪已在过去6个月烟消云散。”

尽管近年来零排放电动车取代燃油车的想法已蔚为主流，但2018年初市场仍普遍认为燃油车的需求涨势将延续到2022年或更久。

然而，近期美国掀起的贸易战、英国脱欧、中国融资问题、伊朗石油禁运及欧洲排废新制，促使分析师近几月相继将全球车市形容是“多灾多难”或“恶梦连连”。国际信评机构穆迪预期，2018年全球车市销量将成长0.2%至9,550万辆，较2017年微幅上扬，但从今夏开始，全球中欧美3大车市的需求都出现疲弱迹象。