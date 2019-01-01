油价封关微升‧全年下滑24.8% 国际油价在2018年最后一个交易天交投淡静，收市轻微上扬，但按月、按季与按年俱录得显著下滑。

（美国‧纽约1日讯）国际油价在2018年最后一个交易天交投淡静，收市轻微上扬，但按月、按季与按年俱录得显著下滑。

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纽约2月期油周一最高见46.53美元，收市升8美仙或0.2%，报每桶45.41美元。该款期油12月累计跌10.8%，第四季跌38%，2018年跌24.8%。

布兰特3月期油周一最高见54.82美元，收市升59美仙或1.1%，报每桶53.80美元。该款期油12月累计跌逾8%，第四季跌35%，2018年跌19.5%。

Oanda高级分析员Ed Moya表示，油市周一交投淡静，因为假期气氛强烈，而且没有明显消息影响市况。大部份市场在周二元旦日休息。

周三开始，石油输出国组织（OPEC）与其盟友将开始每日减产120万桶的安排。市场人士观望变化。

JBC Energy分析报告认为，OPEC+减产行动不大可能推动油价上扬，因为美国产量连续五个月创历史新高，10月原油产量每日增加7.9万桶，至1153.7万桶。

2019国际油价上看70美元

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彭博访调的分析师预测，布兰特油价将在2019年涨至平均每桶70美元。巴克莱能源和大宗商品研究主管柯恩说：“在两个非常重要前提之下，明年油价可望出现V字反弹，一是OPEC减产导致库存减少，以及总体经济状况不再进一步恶化。”

路透访调的32名经济学家则预期，布兰特油价2019年的平均价位将为每桶69.13美元，比2018年11月的预测低了5美元。