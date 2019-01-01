去年全球亿万富豪‧谁是最大赢家和输家 爆款游戏《堡垒之夜（Fortnite）》为制作者斯威尼（Tim Sweeney）在今年赚进72亿美元。Autry Stephens控制的石油公司Endeavour Energy Resources LP被以高达150亿美元的估值收购，使他赚进114亿美元。

市场可能是在下跌，但不妨碍有人在2018年获得巨额财富。

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爆款游戏《堡垒之夜（Fortnite）》为制作者斯威尼（Tim Sweeney）在今年赚进72亿美元。Autry Stephens控制的石油公司Endeavour Energy Resources LP被以高达150亿美元的估值收购，使他赚进114亿美元。

“这是个创造财富的好年份，”WEFamily Offices管理合伙人Michael Zeuner表示。“对金融市场来说是艰难的一年，但对通过公司来创造财富的人来说，经济本身很强。”

受全球贸易紧张局势加剧及市场下跌冲击，彭博亿万富豪指数中的富豪身家合计蒸发了5000亿美元，尽管如此，2018年还是有31人登上这个榜单，斯威尼和Stephens就是其中两位。

网络博彩公司Bet365Group Ltd.的英国创始人兼首席执行员丹尼斯科茨（Denise Coates）也是其中一位。根据该指数，科茨的财富几乎是女王伊丽莎白二世的近10倍。

科茨度过了美好的一年，与此同时，市场动荡却使许多富人陷入困境。今年全球前500名富豪合计损失了4510亿美元财富，与合计增加1兆美元的2017年形成鲜明对比。

以下是2018年富豪榜上的财富增减情况。

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●财富增长

以美元计，新加坡亿万富翁表现最佳，财富合计增长25亿美元。这使该国最富裕人群的财富净值合计达到380亿美元。

亚马逊创始人、全球首富贝佐斯在2018年连续第二年成为最大赢家。他的净资产增长了大约240亿美元，达到1230亿美元。但因股市大跌，他的财富也在下半年缩水。从9月市场触顶开始，贝佐斯的财富减少了450亿美元。

尽管中国亿万富豪2018年整体损失了近760亿美元，但也有部份人异军突起，包括中国智能手机生产商小米的创始人雷军。他的个人财富在2018年增加86亿美元，增长规模仅次于贝佐斯。

●财富缩水

2018年美国亿万富翁的财富缩水最多，合计减少760亿美元，主要是12月市场暴跌所致。在脸书危机不断的这一年，扎克伯格的财富下降规模最大。他的净资产减少近200亿美元，达到530亿美元。

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2018年中国亿万富豪总计损失近760亿美元，王健林、马云和马化腾名列2018年10大输家，其中王健林身家约减少113亿美元，马云和马化腾各减少逾90亿美元。

台湾前五大首富中，只有尹衍梁的净值不减反增，台湾富豪郭台铭净值则缩水16亿美元。

过去这一年，有50人跌出该指数，其中11人来自中国或香港，9人来自美国，4人来自俄罗斯。

捷克总理Andrej Babis是跌出该指数的人之一，他的财富来自其化学和农业公司Agrofert。

俄罗斯大亨Oleg Deripaska也是其中一个，伴随俄铝股价因美国制裁而重挫，他的净资产降至纪录最低水平。

指数上有13位亿万富翁在今年去世，包括微软的Paul Allen、香港房地产开发商郭炳湘和英超莱斯特球会老板Vichai Srivaddhanaprabha。