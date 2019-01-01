道指封关涨265点‧全年跌6% 10年最糟 美股2018年封关日收涨，道琼斯工商指数（道指）上涨265点，但因第四季跌太多，3大指数年线全面收黑，道指与标普500指数全年分别下挫5.6%和6.2%，创10年来最糟表现。

（美国‧纽约1日讯）美股2018年封关日收涨，道琼斯工商指数（道指）上涨265点，但因第四季跌太多，3大指数年线全面收黑，道指与标普500指数全年分别下挫5.6%和6.2%，创10年来最糟表现。

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美国总统特朗普12月29日与中国国家主席习近平通话后在推特发文，称限期90天的美中贸易谈判“大有进展”，美中贸易战疑虑缓和，为近期波动剧烈的股市发挥稳定作用。

美股开高走高，道指全天都保持在平盘以上，终场上涨265.06点，涨幅1.15%，收在23327.46点。标准普尔500指数上涨0.85%，收在2506.85点。以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.77%，收在6635.28点。

Netflix股价劲扬4.5%，苹果（Apple）与亚马逊（Amazon.com）股价涨幅也都超过0.9%。

脸书（Facebook）与Google母公司Alphabet表现欠佳，股价分别下挫1.6%和0.1%。

上述5档热门科技股组成的“FAANG股票”今年命运大不同。

FAANG股价大不同

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脸书受连串丑闻冲击，全年股价大跌26%，创上市6年来最糟表现。亚马逊事业版图不断扩张，全年股价劲扬28%。苹果下半年运势不佳，iPhone买气降温重创股价，全年跌幅接近7%。Netflix全年股价大涨39%，傲视群伦。Alphabet表现相对稳健，全年股价小跌0.8%。

默克药厂（Merck）全年股价涨幅超过35%，成为年度表现最棒的道指成份股。辉瑞大药厂（Pfizer）表现居次，全年股价劲扬逾20%。

至于大盘全年表现，道指与标普500指数分别下挫5.6%和6.2%，3年来首度年线收黑；纳斯达克指数下跌3.9%，年线连6红涨势中断。随着美股第四季由盛转衰，从前波高点大幅拉回，3大指数都写下2008年以来最糟全年表现。

10年前全球市场受金融海啸蹂躏，美股走势凄惨，道指与标普500指数当年跌幅都超过30%，纳斯达克指数跌幅更达40%。

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标普500指数与纳斯达克指数本季分别大跌14%和17.5%，创2008年第四季以来最糟单季表现。道指本季跌幅近12%，创2009年首季以来最差表现。

美股12月走势尤其惨烈，随着科技股一蹶不振，纳斯达克指数一度从前波高点回档20%，步入熊市。道指与标普500指数也曾濒临熊市，月线大跌逾8%，创2009年2月以来最大单月跌幅，并缔造1931年经济大萧条以来最糟12月表现。

英法股市全年跌逾10%

英法股市周一的2018年最后一个交易日提早收市，两地股市全年均录得超过10%跌幅。

英国富时100指数收报6728点，跌5点或0.09%，全年则下跌12.48%，法国CAC40指数报4730点，升51点或1.11%，全年则跌10.95%，均为2008年以来最大按年跌幅。

德国DAX指数假期休市，之前收报10558点，全年计下跌18.26%。

2018年利空纷陈，全球股市为金融危机来最差一年，亚太股市指数（不包括日本）2018年累跌16%，道琼斯欧洲Stoxx600指数跌逾13%，MSCI全球指数跌幅达11.1%。

全球股市 全年缩水50兆

A股熊冠全球

全球股市在过去这一年间市值暴跌了将近12兆美元（约50兆令吉），市值缩水幅度是金融危机以来最大，也是历史上第二大。

如果从2018年1月的最高点计算，全球股市的市值损失更加惊人，达到20兆美元。

摩根大通资管首席投资官、固定收益部门负责人RobertMichele的警告振聋发聩：“如果只看市场表现的话，全球经济正迈向一场经济衰退。”

不过他还补充说：“尽管我们同意全球经济增长正在放缓的观点，但我们并未看到经济衰退近在眼前。”

中国A股全年市值蒸发近2.4兆美元，是失血最多的市场。

美元指数全年涨5%

美元指数收跌0.3%，报96.10，创11月20日以来新低；但全年累涨近5%。

欧元兑美元涨0.1%，至1.1452，全年跌4.56%。美元兑日圆跌0.5%，至109.72，创6个月新低，日圆全年升值2.6%，为今年最强的主要货币。澳币表现最差，贬值多达9.6%。

英镑兑美元涨幅一度扩大100点或0.9%，突破1.28关口，创一个月新高。英国脱欧不确定性始终影响情绪，英镑兑美元今年累跌5.3%。

CME比特币期货BTC2月合约收跌220美元，跌约5.68%，报3650美元；此前Bitstamp平台数据显示，比特币跌破3700美元整数关口，最低触及3630美元。

金价全年挫2.1%

美股造好，加上美元汇价偏软，都对金价不利，金价最终以下滑0.1%收市。

纽约12月期金倒退1.7美元或0.1%，收市报每安士1281.30美元。累计12月，以最活跃月份期金合约计算，金价升4.7%，第四季升7.3%，但2018年全年跌2.1%。