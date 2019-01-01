敦马：马来人“悠哉”致无法成功· 将从学校灌输良好价值观 “这就是你们失败的原因，你要挖掘，自己亲自做吧。”

图：星洲日报

（布城1日讯）询及马来人在各领域获得政府援助超过60年，包括在自己掌政的22年里，但是，为何还要继续受到保护，首相敦马哈迪承认，马来人至今无法成功也归咎于本身的问题。

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他认为最根本的问题在于文化，因此政府会从学校开始，向马来人灌输良好的价值观，改变他们的思维。

“他们一定要跟华人一样努力工作，他们要明白，从商要有诚信，要偿还债务……这些都要重新灌输到他们身上。”

“老一辈的人，我们什么都做不了，所以我们要从学校开始，教育部长昨天在土团党代表大会就分享了政府会尽最大的努力，改变马来人的思维。”

文化可导致个人失败

马哈迪说，根据他周游列国的经验，一个人的成功或失败，与种族、肤色及居住在什么国家都毫无关系，但文化可以导致一个人的失败。

“比如，东欧没有西欧那么先进，他们的文化是截然不同的。你看日本、韩国，如今还有中国，成为世界第二大经济体，这与文化是有关系的，中国4000年历史与600年的马来历史相比，完全不同的。”

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他表示，自己如今93岁了，他在70多岁的时候意识到，那些在他还是个男孩时来到马来西亚的中国人，从前是别人的“苦力”，但他们的文化促使他们努力工作，选择经商，最后他们成功了。

马哈迪形容，马来人比较“悠哉”，他告诉马来人，若他们家中有块地，地底下有锡矿，需要挖掘才能发达，但马来人会宁可找华人来帮他们挖掘，却只能拿到丁点好处。

“这就是你们失败的原因，你要挖掘，自己亲自做吧。”

配合需求对待各族

保留母语文化是国家成就

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马哈迪表示，马来西亚的另一项成就，就是政府会配合各族的需求对待各族。

他说，全世界多元种族国家中，唯有马来西亚人还能保留自己的母语及文化。

仍需扶持马来人土著

不过他强调，无可否认的是，马来人比华人还要贫穷，希盟政府依然需要扶持及协助马来人及土著。与过往不同的是，新政府采取的政策将更注重在创造成果。

“比如，我们一开始或许是平等的，但最后的成果会有很大的差别。无可否认的事实是，马来人比华人贫穷，他们要平等的机会及平等的成就，就需要受到特别对待。”

华人诉求大多与华教有关

他形容，马来人与华人的诉求完全不同，大马华人如今的诉求大多与华教有关。

“这（诉求）其实更倾向于华人，而不是马来西亚人，但我们还是接纳。”

“你看，这是全世界唯一一个，各族获得针对他们（需求）的对待，这是我国的成就，你看世界其他多元种族国家，他们都必须遵守国家的标准。”

“比如，在印尼、菲律宾及泰国，他们都是当地的语言，你在听他们说话时根本无法分辨他们（的民族）。”

“但在马来西亚，我们知道各族人民要保留自己语言的强烈感受，我们允许了，他们要保留他们的学校，我们还是允许了。”

马哈迪表示，马来亚独立时，政府要的是一个国家，单一语言及单一文化，且是根据原住民的语言及文化。

“但这不被接受，一般上在其他国家，如果不被接受就会发生冲突，在缅甸及其他国家，他们驱逐这些人，但我们接纳了，好，你不要单一语言，你要保留你的语言，这些在我国都是被允许的。”