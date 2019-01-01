敦马：尽力减国债· 赞林冠英阿兹敏表现好 “我委任冠英为财政部长，已经打破过去好多年传统，上一个是敦陈修信，修信以后就没有华裔财长。”

图：星洲日报

（布城1日讯）首相敦马哈迪表示，希盟胜选后被迫承担国阵政府留下的烂摊子，他认为经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里及财政部长林冠英的表现已经是相当好，如在国债高筑情况下，政府依然成功拟定2019年财政预算案。

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“考量到（国家）情况，我想他们都做得相当好。”

“我们本来预料（2019年财政预算案）会有很大的财政赤字，但没有我们想像中那么大。”

他也强调，政府上台7个月来已经尽全力减少国债。

马哈迪也打趣地说：“如果全部（经济与财务事务）都交给冠英，马来人会不高兴，如果是阿兹敏负责所有事务，冠英就不开心。”

为平衡财政重责交2人

马哈迪表示，经济事务部长及财政部长都是非常重要的职位，但他仍破例让林冠英成为40多年后的另一名华人财长。

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“我委任冠英为财政部长，已经打破过去好多年传统，上一个是敦陈修信，修信以后就没有华裔财长。”

“但我选择给冠英，部份因为他在槟城有好表现。

为了取得平衡，我必须把经济事务部交给阿兹敏。”

“当然，新部长们都在慢慢学习，他们现在已经是政府，政府必须要很亲商，我们要他们（商人）赚很多钱，25%的钱会属于我们（国库）。”

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针对许多本地商人都对新一年的经济前景感到悲观，马哈迪解释，如今全球经济放缓，加上中美贸易战，大马难免受到波及。

“杯葛棕油运动，也对我们带来坏的影响。”

笑言国民爱谈政治

针对人民批评政府“忙着搞政治”，却没有注重振兴经济的工作，马哈迪开玩笑说，那是因为大马人爱谈政治。他笑言：“就像是你们（媒体）时常问我有关政治的问题，我需要回答。”

被华裔唾弃

忠告马华“关门大吉”

马哈迪给马华的忠告只有4个字，就是“关门大吉”。

他讽刺马华如今等同于不存在的个体，在被华人唾弃以后，这个政党已经不具代表性，也不代表任何人。

针对马华批评希盟4党无法平起平坐，希盟的老大是土团党，而行动党只是“小弟”，马哈迪直言：“那是马华（看法），马华是不存在的。”

“只有一个人，没有人，他代表不了任何人，他可以随心所欲地发表看法，但有人要相信他们对当今局势的判断及看法，我想他们是在浪费时间。”

他表示，自己清楚知道，希盟是个由4个政党成立的政治联盟，任何政党都不主导这个联盟，因此必须确保希盟政府的政策或决策，是至少获得联盟大多数支持的。

指马华已被毁掉

在评价马华这个反对党的时候，马哈迪说，全民拒绝马华已经是明显不过的事实。

“我想他们最好倒闭，就如巫统被两名前首相毁掉一样，马华也被毁掉了。”

“因为最初的马华，不会只代表那些大老板，他们曾被大部份的华人所接受。”

“但现在，华人老板，甚至不是老板的，都拒绝（支持）马华，因为他们只为自己打算。”